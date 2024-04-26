Вот что произойдет, если никогда не мыть чайник

Что произойдет, если не мыть чайник

Доктор медицинских наук Дженнифер Гилберт рассказала, что грязный чайник может негативно повлиять на вкус напитков.

Эксперт из чая Николь Уилсон добавила, что если никогда не мыть чайник, то будут скапливаться минеральные вещества, что будет такой же эффект, как и жесткая вода. Чай, заваренный в нем, будет иметь неприятный металлический привкус.

Меньше всего, что можно делать после каждого кипячения воды - это промывать чайник проточной водой и сливать все оставшиеся там воды.

Иначе может произойти накопление минеральных веществ, и тогда вы будете отчищать чайник от накипи.

На дне чайника и кофеварки могут накопиться минеральные вещества из-за постоянного контакта с водой. Кроме привычных карбоната кальция или известкового налета, вы можете найти в своем чайнике и магнии, если жесткая вода.

К тому же, если не мыть чайник, он быстро выйдет из строя. В частности, могут появиться коррозия и бактерии.

Особенно часто это случается, если вы не сливаете лишнюю воду из чайника.

Способы чистки

Лимонная кислота

С помощью лимонной кислоты или лимона можно быстро и просто избавиться от накипи. Возьмите 14 свежего лимона или 1-2 ч.л лимонной кислоты и высыпьте в чайник.

Все залейте 1 л воды и вскипятите.

Уксус

Нужно развести 100 мл 9% уксуса в 1 л воды и добавить каплю моющего средства, чтобы убрать неприятный запах уксуса.

Далее - перелить раствор в чайник, вскипятить и оставить до полного охлаждения. В конце нужно вымыть чайник губкой.

Газированная вода

Для такого способа необходимо открыть бутылку газировки и подождать, пока выйдут газы. После этого вылейте 1 л напитка в чайник, вскипятите и вылейте, когда остынет.