Вот что произойдет, если не мыть волосы после тренировки в зале

Может возникнуть перхоть

Дерматолог Сапна Палеп рассказала, когда пот высыхает на коже головы, образуется пленка. Это может привести к себорейному дерматиту, грибковой инфекции, более известной как перхоть.

Это естественное состояние, возникающее из-за накопления пота и жира.

Дерматит также может проявляться в виде шелушения и покраснения на участках тела, если вы не принимаете душ после тренировки.

У некоторых людей из-за жарких летних температур обостряется себорейный дерматит, поскольку жара может привести к дополнительному потоотделению кожи головы, особенно если вы тренируетесь под солнцем, а не в тренажерном зале с кондиционером.

Если вы склонны много потеть во время тренировок, то нужно принять душ и помыть голову, чтобы предотвратить появление перхоти. Если вы не сильно потеете, то можете мыть голову от двух до четырех раз в неделю, в зависимости от того, насколько жирные ваши волосы.

Что важно знать

После мытья шампунем нанесите на кончики волос кондиционер, чтобы они не пересушились. Это особенно важно для окрашенных волос, которые являются более ломкими, а также для вьющихся.

Кроме выпадения волос, себорейный дерматит может привести к уменьшению блеска.

В то время как частое мытье и использование лечебного шампуня может помочь предотвратить выпадение волос.

Независимо от типа ваших волос, используйте мягкий шампунь и кондиционер, которые не пересушат волосы и не лишат их здоровых жиров.

Также связывание волос слишком туго в хвост или пучок во время тренировок может способствовать выпадению.

Дерматологи рассказали, что использовать сухой шампунь можно, если нет проблем с кожей головы. Но не наносите его несколько дней подряд, в противном случае это приведет к проблемам с волосами.

Следует помнить, что сухой шампунь не очищает кожу головы или волосы. Он содержит крахмал, который поглощает масла и делает кожу и волосы менее жирными.