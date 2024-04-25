Вот что произойдет, если не мыть волосы после тренировки в зале

Многие регулярно посещают спортзал и после этого не моют волосы. Однако, может возникнуть повышенная жирность волос из-за тренировки, а это приводит к проблемам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Live strong.
Дерматолог Сапна Палеп рассказала, когда пот высыхает на коже головы, образуется пленка. Это может привести к себорейному дерматиту, грибковой инфекции, более известной как перхоть.
Это естественное состояние, возникающее из-за накопления пота и жира.
Дерматит также может проявляться в виде шелушения и покраснения на участках тела, если вы не принимаете душ после тренировки.
У некоторых людей из-за жарких летних температур обостряется себорейный дерматит, поскольку жара может привести к дополнительному потоотделению кожи головы, особенно если вы тренируетесь под солнцем, а не в тренажерном зале с кондиционером.
Если вы склонны много потеть во время тренировок, то нужно принять душ и помыть голову, чтобы предотвратить появление перхоти. Если вы не сильно потеете, то можете мыть голову от двух до четырех раз в неделю, в зависимости от того, насколько жирные ваши волосы.
После мытья шампунем нанесите на кончики волос кондиционер, чтобы они не пересушились. Это особенно важно для окрашенных волос, которые являются более ломкими, а также для вьющихся.
Кроме выпадения волос, себорейный дерматит может привести к уменьшению блеска.
В то время как частое мытье и использование лечебного шампуня может помочь предотвратить выпадение волос.
Независимо от типа ваших волос, используйте мягкий шампунь и кондиционер, которые не пересушат волосы и не лишат их здоровых жиров.
Также связывание волос слишком туго в хвост или пучок во время тренировок может способствовать выпадению.
Дерматологи рассказали, что использовать сухой шампунь можно, если нет проблем с кожей головы. Но не наносите его несколько дней подряд, в противном случае это приведет к проблемам с волосами.
Следует помнить, что сухой шампунь не очищает кожу головы или волосы. Он содержит крахмал, который поглощает масла и делает кожу и волосы менее жирными.
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