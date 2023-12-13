Вот что произойдет с вашим организмом, если будете регулярно пропускать завтрак

Дестабилизация уровня сахара в крови

Без хорошо сбалансированного завтрака уровень сахара в крови может снизиться, поэтому вы устанете, будете раздражительны и не сможете сосредоточиться. Согласно исследованию 2019 года у тех, кто пропускал завтрак, повышался уровень сахара в крови и ухудшался его контроль.

"Поскольку вы голодаете всю ночь во время сна, уровень сахара в крови уже естественным образом снижается после пробуждения. Если вы не восстановите его, хорошо сбалансированным завтраком, то ваш уровень сахара в крови будет продолжать падать в течение утра", - говорит диетолог Кэролайн Янг.

Со временем это может привести к большим колебаниям сахара в крови и нестабильности, что может вызвать преддиабет или диабет. Исследования показывают, что пропуск завтрака связан с повышенным риском диабета 2 типа.

Снизится уровень внимания

Завтрак обеспечивает необходимые питательные вещества, которые нужны мозгу для сосредоточенной работы. Пропуск этого приема пищи может привести к ухудшению концентрации и туманному психическому состоянию. Исследование 2017 года показало, что участники, которые пропускали или ели нездоровый завтрак, имели худшие когнитивные показатели в течение дня, чем те, кто ел здоровый завтрак.

"Завтрак обеспечивает тело и мозг необходимыми питательными веществами и энергией после ночи голодания. Для некоторых людей пропуск завтрака может привести к снижению когнитивной деятельности, включая трудности с концентрацией и памятью", - объясняет диетолог Триста Бест.

Замедлится метаболизм

Тело привыкает получать калории по утрам, поэтому пропуск завтрака может негативно повлиять на метаболизм. Исследования показывают, что организм может приспособиться, замедлив скорость метаболизма, что может привести к увеличению веса.

"Регулярное питание, включая завтрак, играет важную роль в поддержании сбалансированного обмена веществ. Пропуск завтрака может нарушить этот баланс, потенциально повлияв на способность организма эффективно использовать и сохранять энергию", - говорит Бест.

Организм будет неправильно сигнализировать о голоде

Отказ от завтрака может вызвать сильную тягу к еде позже днем. Это приведет к потенциальному перееданию и усложнит соблюдение сбалансированного режима питания.

"Ваше тело ищет равновесия, поэтому пропуск завтрака может привести к увеличению тяги или перееданию позже в течение дня, поскольку ваше тело пытается компенсировать недостающие калории", - отмечает диетолог Сара Шлихтер.

По ее словам, исследование показало, что те, кто пропускает завтрак, потребляют больше углеводов, общего сахара и общего жира, чем те, кто завтракает.

Может возрасти уровень кортизола

Гормон стресса кортизол реагирует не только на эмоциональный стресс, он также реагирует на физиологический стресс, вызванный пропуском пищи. Согласно систематическому обзору журнала Nutrients за 2021 год, пропуск завтрака может повысить утренний уровень кортизола, что потенциально может привести к повышению аппетита и ухудшению качества сна.

"Чтобы ваша нервная система регулировалась, ей нужно адекватное питание. Итак, когда вы пропускаете завтрак, ваше тело перейдет в нерегулируемое состояние, сопровождающееся тревогой, учащенным пульсом и раздражительностью", - объясняет Янг.

Снизится уровень энергичности

Завтрак снабжает организм топливом, необходимым для активизации метаболических процессов и получения энергии, необходимой для повседневной деятельности. Если вы пропускаете завтрак, уровень сахара в крови может резко упасть, оставляя вас уставшими и раздражительными.

"Поскольку еда - это то, что дает нам буквальную энергию, продолжение голодания с ночи без завтрака может привести к дополнительной усталости, головокружению, головным болям, перепадам настроения и плохой когнитивной деятельности", - говорит Шлихтер.