Вот что должны знать все владельцы кошек и собак: это значительно облегчит жизнь

Существуют эффективные советы, которые помогут значительно облегчить уборку.

Избавьтесь от неприятного запаха

Пищевая сода действует как эффективный дезинфектор. Она быстро поглощает и устраняет неприятные запахи. Можно приготовить спрей, смешав соду и воду и побрызгать им ковры или мебель.

Следует использовать соду в чистом виде, рассыпав ее на поверхности. Подождите 15-30 минут и удалите пылесос.

Защитите слив душу от шерсти

Слив может забиться от шерсти домашних животных после купания.

Чтобы этого не произошло, следует расчесывать любимца перед купанием. Кроме того, следует разместить над канализационным отверстием защитные детали, которые помогут избежать засорения.

Резиновые перчатки

Еще один помощник в борьбе с шерстью - резиновые перчатки. Дело в том, что из-за своей способности электризоваться ворсинки будут притягиваться к резине.

Вытирайте лапы после прогулки

Нужно сразу протирать лапы влажной тряпкой, прежде чем мыть любимца в ванной. Это поможет избежать лишней грязи в ванной.

Правильный наполнитель

Еще один способ защитить дом от мусора - выбрать правильный наполнитель и качественную емкость для него. Идеально подойдут лотки с большими бортами.

Туалет питомца рекомендуется чистить после каждого мочеиспускания или акта дефекации, так как эта среда создает условия для размножения бактерий. Миски для еды и воды должны быть всегда чистыми во избежание появления кишечных заболеваний.

Регулярная уборка

Эксперты рекомендуют использовать пылесосы с насадками для шерсти домашних животных. Это поможет тщательно очистить пол и мебель.

Когтеточки для кошек

Коты могут царапать поверхности, чтобы обозначить свою территорию, или просто точить когти. Предотвратить царапины на мебели можно, приобретя царапку.