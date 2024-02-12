Вот на что нужно обратить внимание во время массажа: это важно для здоровья

Гигиена

Массажистка Виктория Иванова рассказала, что потенциальные опасности можно разделить на следующие категории:

гигиенические

этические

профессиональные

Если вы зашли в массажный кабинет и видите, что массажист не моет руки перед сеансом, не меняет простыню на кровати, имеет признаки вирусного заболевания, не проветривает помещение, то вам следует отказаться от услуг такого специалиста.

Этическая категория

Прежде всего, это касается любых действий сексуального характера.

"Массажист не должен работать топлес. Никто не имеет права касаться интимных зон вашего тела без разрешения или снимать с вас нижнее белье. Если вам показалось, что вас "не так касаются" - вероятнее всего, вам не показалось", - говорит эксперт.

Также совершенно недопустимы такие фразы, как "какая у вас неухоженная кожа", "для своего возраста вы неплохо сохранились", "какие упругие бедра для вашего возраста".

Профессиональные

Следует насторожиться, если массажист начинает искать псевдонаучные причины вашей боли в спине. Например, говорит, что это старые образы, невысказанные проблемы вашего детства и т.д.

Однако наиболее опасны поведение и манипуляции, которые могут повредить вашему здоровью. Важно обращать внимание на следующее:

массажист к процедуре не интересуется состоянием вашего здоровья и потенциальными ограничениями

массажист настаивает/производит манипуляции на позвоночнике или суставах без вашего разрешения или не спрашивает разрешения. Под "манипуляциями" подразумеваются действия, приводящие к "щелчку", боли

массажист делает вам больно, игнорируя ваши крики или жалобы

массажист предлагает самодельные "лекарства", гомеопатию, манипуляции с пиявками, кровопускание

после сеанса массажа у вас остаются гематомы. В то же время специалист не просто не извиняется, а наоборот - говорит, что так надо

Виктория Иванова отметила, что у нас до сих пор распространен популярный миф о том, что процедуры, которые приносят боль - наиболее эффективны. Однако это не так - массаж не должен вызывать боль.

В частности, такие случаи, конечно, бывают, но чаще они связаны с неправильной техникой массажа. Эксперт отмечает, что боль может быть приятной, придавать ощущение расслабления - тогда это вариант нормы.

Также тревожный колокольчик - обещания об удивительных исцелениях исключительно благодаря массажу. Это часто встречается в сфере педиатрии и реабилитации.

Массаж и реабилитация

Массаж могут рекомендовать в качестве вспомогательного метода в течение процесса реабилитации. Однако такой метод должен быть именно "вспомогательным", а не "ключевым".

Массаж никогда не заменит активной реабилитации, которая заключается в обучении человека заново выполнять определенные функции, например ходить или говорить - для этого нужны специальные упражнения.

Во время процедуры массажист разминает мягкие ткани вашего тела: мышцы, соединительную ткань, кожу и т.д. Это полезно для расслабления, поможет снять стресс, напряжение мышц.

Боль в спине

Часто массаж кажется хорошей идеей при боли в спине. Однако следует понимать, что не всякая боль в спине безопасна и может "лечиться" массажем.

"Если у человека не нарушены двигательная и мочеполовая функции, если боль уменьшается или проходит от изменения положения и во время отдыха, если общее состояние здоровья нормальное - можно смело идти на массаж", - говорит Виктория Иванова.

В других случаях следует обратиться к семейному врачу - при необходимости, он направит вас к узким специалистам для надлежащей диагностики. В общем, массаж может быть прекрасным компонентом здоровой жизни.