Вот что нужно сделать, чтобы подготовить машину к осени

Лето подходит к концу, поэтому водителям нужно подготовить свой автомобиль к осеннему сезону. Следует знать, на что прежде всего следует обратить внимание, чтобы избежать многих проблем.

Как подготовить автомобиль к осени - читайте на Styler.

Что нужно сделать

Чтобы дожди и ливни не застали вас врасплох, прочистите заранее дренажные отверстия, куда стекает вода из лобового стекла. Грязь и листья забивают их и, как следствие, влага хуже отводится.

Также следует проверить состояние световых приборов и дворников. Замените их, если старые служат ненадлежащим образом, ведь их ждет большая работа в дождь и снег.

Проверьте кондиционер и обогреватель, необходимо, чтобы обдув шел хорошо и салон быстро прогревался. Замените салонный фильтр, прочистите радиатор и проверьте исправность датчика климат-контроля.

Не стоит забывать о смене сезонной резины. О ней уже нужно задуматься, когда температура установится на отметке ниже 5°C.

К тому же важно уделить внимание кузову, при этом следует внимательно осмотреть крылья, капот и пороги. Именно эти места являются питомниками коррозии.

До наступления холодов и первых заморозков необходимо также зарядить или заменить аккумулятор.

Кроме того, обильные осадки и низкая температура создают дополнительные угрозы для водителей. Важно иметь в этот период уже проверенную и надежную тормозную систему, чтобы не попасть в неприятную и опасную ситуацию.

Как правильно ездить в осеннюю погоду

Осень несет в себе не только красоту, но и опасность для автомобилистов. Поэтому, чтобы не потерять контроль, перед лужей следует сбавить скорость, чтобы колеса хорошо сцепились с дорожным покрытием во время попадания в воду.

Кроме того, следует быть особенно осторожным в вечернее время. Уже в 18 часов может быть темно и в этот час люди возвращаются с работы домой, поэтому на улицах может быть очень живое и хаотическое движение. Для безопасности пешеходов лучше соблюдать скорость 50-60 км/ч.

Важно, перед началом поездки проверять прогноз погоды, но будьте готовы к резкому изменению погодных условий.