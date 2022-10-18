Вот что нужно сделать после принятия душа: это существенно поможет сэкономить

Специалисты говорят, что независимо от того, принимаете душ или ванную, вы всегда должны дверь ванной комнаты оставлять открытой.

Какая причина

Трудно устоять перед приятным горячим душем, особенно после долгого дня в офисе. Однако пора экономить, учитывая стремительный рост цен на энергоносители.

Можно дольше обогревать свой дом, оставив дверь ванной комнаты открытой после принятия душа или ванной.

Наслаждайся теплой порой

Действительно пара и тепло из ванной могут распространяться в окружающие комнаты дома. В результате вам не нужно будет включать отопление, что позволит фактически добиться значительной экономии электроэнергии.

То же самое касается кухонной двери. После того как вы приготовили еду в духовке, не забудьте оставить дверь этой комнаты открытой. Таким образом, тепло будет распространяться в другие комнаты.

Снизится влажность в ванной и других комнатах дома

Из-за душа, ванны и сушки одежды в ванной комнате образуется большое количество водяной пари. Это может привести к серьезным проблемам с влажностью, особенно если в ванной нет окон.

Чтобы избежать этого, рекомендуется проветривать. Для этого оставьте дверь этой комнаты открытой как можно дольше, чтобы предотвратить распространение плесени.

Также можно установить осушители воздуха, особенно в плохо проветриваемых помещениях.