Ніколи не справляйте нужду в душі: чому ця звичка дуже небезпечна
Коли ми приймаємо душ, у нас може виникнути спокуса справити там нужду.
Ця звичка може бути дуже небезпечною, пише Sante.
Потік води з душу може викликати у нас бажання помочитися. Цієї звички слід уникати, особливо жінкам.
Чому не рекомендується мочитися в душі?
Алісія Джеффрі-Томас, американський Фізіотерапевт, попередила про ризики сечовипускання в душі.
За її словами, ця звичка з часом може призвести до нетримання сечі.
Дійсно, коли ми мочимося, поки тече вода в душі, наш мозок може встановити зв'язок між сечовипусканням і біжучою водою.
Таким чином, це може викликати позиви до сечовипускання кожного разу, коли ви чуєте дзюрчання води. Це автоматизм, який розвивається в нашому мозку.
Також ця асоціація, крім того, більш ризикована для людей, у яких з віком з'являються проблеми з тазовим дном, і тому їм важче стримувати себе перед позивами помочитися.
Ризик нетримання сечі може збільшуватися кожного разу, коли людина чує дзюрчання води.
Фізіотерапевт радить зупиняти струмінь води перед походом в туалет, щоб уникнути будь-якої асоціації мозку.
Чому ця звичка небезпечна для жінок
З іншого боку, ця звичка особливо не рекомендується жінкам, оскільки їх анатомія не пристосована до такого способу сечовипускання. Адже в положенні стоячи тазове дно або промежину не можуть як слід розслабитися, тому сечовий міхур не спорожняється повністю.
Дійсно, промежина може повністю розслабитися тільки в положенні сидячи.
Крім того, якщо сечовий міхур не спорожняється повністю, це може призвести до інфекцій сечовивідних шляхів. Якщо позиви до сечовипускання нестримні, Фізіотерапевт радить жінкам сидіти навпочіпки і не мочитися стоячи.
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