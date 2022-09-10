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Ніколи не справляйте нужду в душі: чому ця звичка дуже небезпечна

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Субота 10 вересня 2022 12:18
Ніколи не справляйте нужду в душі: чому ця звичка дуже небезпечна Фото: чому не можна мочитися в душі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Коли ми приймаємо душ, у нас може виникнути спокуса справити там нужду.

Ця звичка може бути дуже небезпечною, пише Sante.

Потік води з душу може викликати у нас бажання помочитися. Цієї звички слід уникати, особливо жінкам.

Чому не рекомендується мочитися в душі?

Алісія Джеффрі-Томас, американський Фізіотерапевт, попередила про ризики сечовипускання в душі.

За її словами, ця звичка з часом може призвести до нетримання сечі.

Дійсно, коли ми мочимося, поки тече вода в душі, наш мозок може встановити зв'язок між сечовипусканням і біжучою водою.

Таким чином, це може викликати позиви до сечовипускання кожного разу, коли ви чуєте дзюрчання води. Це автоматизм, який розвивається в нашому мозку.

Також ця асоціація, крім того, більш ризикована для людей, у яких з віком з'являються проблеми з тазовим дном, і тому їм важче стримувати себе перед позивами помочитися.

Ризик нетримання сечі може збільшуватися кожного разу, коли людина чує дзюрчання води.

Фізіотерапевт радить зупиняти струмінь води перед походом в туалет, щоб уникнути будь-якої асоціації мозку.

Чому ця звичка небезпечна для жінок

З іншого боку, ця звичка особливо не рекомендується жінкам, оскільки їх анатомія не пристосована до такого способу сечовипускання. Адже в положенні стоячи тазове дно або промежину не можуть як слід розслабитися, тому сечовий міхур не спорожняється повністю.

Дійсно, промежина може повністю розслабитися тільки в положенні сидячи.

Крім того, якщо сечовий міхур не спорожняється повністю, це може призвести до інфекцій сечовивідних шляхів. Якщо позиви до сечовипускання нестримні, Фізіотерапевт радить жінкам сидіти навпочіпки і не мочитися стоячи.

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