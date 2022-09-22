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Вот что нужно сделать с духовкой сразу после приготовления блюд

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Четверг 22 сентября 2022 20:48
Вот что нужно сделать с духовкой сразу после приготовления блюд Следует ли закрывать духовку после приготовления блюд (flickr.com)
Автор: Татьяна Самарук

После приготовления пищи в духовке, люди обычно оставляют дверцу открытой, чтобы прибор быстрее охладел. Как оказалось, это большая ошибка, которая может привести к неожиданным последствиям.

Об этом пишет SantePlus.

Духовка является одним из наиболее используемых бытовых приборов на кухне. Мы часто оставляем духовку открытой, чтобы проветрить ее и дать остыть после приготовления блюда.

Какая опасность

Важно знать, что если оставить дверцу духовки открытой, то это может повредить окружающую мебель и приборы.

Поэтому лучше закрывать дверцу прибора после использования. К тому же деревянная мебель может легко испортиться и потерять блеск из-за тепла. Кроме того, некоторые устройства на кухне не рассчитаны на высокую температуру, которая может повредить их.

Лучше держать духовку закрытой, чтобы избежать риска ожогов на коже.

Однако закрытая дверца после каждого приготовления может вызвать некоторые неудобства.

Вентилятор духовки потребляет больше энергии при закрытой дверце

Большинство таких приборов имеют встроенные охлаждающие системы, которые потребляют энергию. Именно по этой причине большинство людей оставляют дверцу духовки открытой. Это позволяет вентиляторам быстрее выключаться и уменьшать потребление энергии.

Могут возникать неприятные запахи

Одной из причин оставлять дверцу духовки настежь открытой является то, чтобы ушли запахи после приготовления пищи. Чтобы избежать распространения запахов по всему дому, откройте дверцу духовки и кухонное окно одновременно.

Закрытая дверца не позволяет прогреть кухню

Зимой тепло от духовки поможет увеличить температуру тепла на кухне.

Ранее мы сообщали, какое средство идеально отчистит духовку от жира.

Также мы называли ошибки при использовании духовки, которые увеличивают счет за электроэнергию.

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