Вот что нельзя хранить в ванной комнате: этот список вас точно удивит

Твердое мыло

Вы удивитесь, но запас твердого мыла держать в ванной категорически нельзя. В этом помещении можно оставлять только 1-2 бруска, которыми вы пользуетесь ежедневно. Многие люди покупают такое мыло с запасом или складируют разные декоративные виды и даже стиральное.

Но высокая влажность и перепады температур очень негативно отображаются на качестве и сроке хранения мыла. Поэтому стоит воспользоваться лайфхаком наших бабушек - храните бруски мыла в шкафу с постельным бельем или комоде. Это обеспечит приятный аромат вашим вещам, будет отпугивать моль и сохранит ваш запас мыла надолго.

Косметика

Многие женщины держат большинство косметических средств в ванной комнате. И это очень большая ошибка. Для кремов, тоников и лосьонов есть специальные требования по хранению. Особенно у средств с натуральными компонентами. Такие средства нужно хранить в холодильнике или в темном сухом помещении при небольшой температуре.

Нельзя хранить в ванной и декоративную косметику. Пудра от влаги очень быстро приходит в негодность, помады нагреваются, начинают плавиться, а потом застывают - под воздействием температуры. Очень быстро в ванной комнате приходят в негодность карандаши для макияжа, тени, тональные кремы.

Парфюмерия

Не оставляйте в ванной комнате свои бутылочки с дезодорантами, туалетной водой и духами. Их нужно держать в сухом и темном месте, чтобы предотвратить окисление и возможное изменения аромата. Флаконам с вашими духами точно там не место.

Полотенца

Это только в кино и рекламе красиво выглядят полотенца в ванной, которые скручеными лежат на полочках. На самом деле такое хранение опасно, так как под воздействием влаги образуется очень благоприятная среда для бактерий и грибков. Плесень очень интенсивно размножается в теплом влажной среде.

Полотенца, которыми вы пользуетесь ежедневно, нужно регулярно просушивать после душа и часто менять. Это касается варежек для душа, мочалок, салфеток.

Бритва, фен и машинка для стрижки

Уберите из тумбочки в ванной машинку для стрижки, электробритву и фен для волос. Влага очень быстро повреждает эти удобные электронные приборы, а в случае с машинкой и бритвой есть риск, что лезвия выйдут из строя значительно раньше срока.

Аптечка

Забудьте о хранении медицинских препаратов в ванной комнате. И по той же причине, что и многое другое - для лекарств есть четкие указания по поводу хранения, это комнатная температура, темное и сухое место. Некоторые мази и кремы нужно хранить в холодильнике.

Более того, в условия резких перепадов температур и влажности лекарства могут испортиться значительно раньше указанного на упаковке срока годности. Принимать такие препараты может быть опасно.