Вот что будет с вами, если есть чернослив каждый день

Сливы или чернослив - это богатый клетчаткой фрукт, который помогает при дефекации. Но некоторые новые исследования показывают, что чернослив может помочь не только при запорах.

Зачем нужно есть 5-10 слив каждый день, рассказали эксперты издания Very Well Health.

Почему нужно есть сливы

Согласно двум новым исследованиям, представленным на флагманской конференции Американского общества питания в июле, ежедневное употребление чернослива может улучшить уровень холестерина, одновременно уменьшая окислительный стресс и воспаление.

Польза для здоровья сердца от длительного употребления этих сухофруктов была замечена у мужчин. У пожилых женщин регулярное употребление плодов не оказывало негативного влияния на метаболические показатели, такие как общий холестерин, уровень сахара в крови и уровень инсулина.

"Чернослив может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Но мы находимся только на вершине айсберга, узнавая об этом, поэтому нам нужно немного глубже изучить эти результаты и, возможно, воспроизвести их", - сообщил доктор медицинских наук Андреа Н. Джанколи.

Другое исследование, опубликованное в 2021 году, показало, что употребление 50–100 граммов чернослива (примерно от 5 до 10 штук) каждый день связано со снижением риска сердечных заболеваний.

По словам Ширин Хушман - соавтора исследования, снижение уровня холестерина и маркера воспаления, вероятно, было связано с улучшением уровня антиоксидантов.

Чернослив лучше свежих слив?



Хотя исследования показали, что чернослив или сушеные сливы могут поддерживать здоровье сердца, это еще означает, что свежие сливы или сок чернослива обладают такими же преимуществами.

Исследований о пользе свежих слив или сока из чернослива проводилось не так много.

"Возможно, на некоторых уровнях они будут иметь аналогичные преимущества. Чтобы лучше понять это, необходимы исследования", - сообщила Хушман.