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Вот зачем нужно пить теплую воду с утра и, что даст вам эта привычка

Фото: Зачем натощак пить теплую воду (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие из нас имеют привычку начинать день с ароматного кофе, для того чтобы поскорее проснуться. Но вам стоит знать, что стакан теплой воды натощак сделает вас здоровее.

Об этом рассказала фитнес-тренер Анна Цукур на Facebook.

Зачем пить теплую воду с утра

Большая чашка теплой или горячей воды натощак может очистить ваш организм от токсичных веществ, отрицательно влияющих на здоровье. Если пить теплую или горячую воду, это может помочь в улучшении кишечного движения, поскольку теплая вода стимулирует пищеварение.

Стакан теплой воды натощак идеально подходит для потери веса, так как горячая вода поднимает температуру тела и улучшает обмен веществ, а следовательно, и стимулирует сжигание жира. Кроме того, теплая вода улучшает функцию желудочно-кишечного тракта и почек. В идеале следует пить теплую воду с лимоном. Альтернатива лимону – имбирь.

Стакан теплой воды, выпитый утром натощак, стимулирует удаление жировых отложений из организма вместе со шлаками и токсичными веществами, улучшает кровообращение.

Теплая вода предотвращает преждевременное старение и его симптомы, стимулирует детоксикацию организма и предотвращает различные заболевания, дает организму утренний заряд энергии, тонизирует кровеносную систему, помогает улучшить состояние кожи и стимулирует умственную деятельность.

Почему не стоит пить холодную воду натощак

Однако стакан холодной воды после еды может принести больше вреда, чем пользы. Холодная вода способствует отверждению жиров в съеденных продуктах, процесс пищеварения пищи происходит сложнее, вы чувствуете тяжесть в желудке, накапливаются жировые отложения.

Как мы писали ранее, Комаровский развеял основные мифы о водном балансе.

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