Вот зачем нужно пить теплую воду с утра и, что даст вам эта привычка

Многие из нас имеют привычку начинать день с ароматного кофе, для того чтобы поскорее проснуться. Но вам стоит знать, что стакан теплой воды натощак сделает вас здоровее.
Об этом рассказала фитнес-тренер Анна Цукур на Facebook.
Большая чашка теплой или горячей воды натощак может очистить ваш организм от токсичных веществ, отрицательно влияющих на здоровье. Если пить теплую или горячую воду, это может помочь в улучшении кишечного движения, поскольку теплая вода стимулирует пищеварение.
Стакан теплой воды натощак идеально подходит для потери веса, так как горячая вода поднимает температуру тела и улучшает обмен веществ, а следовательно, и стимулирует сжигание жира. Кроме того, теплая вода улучшает функцию желудочно-кишечного тракта и почек. В идеале следует пить теплую воду с лимоном. Альтернатива лимону – имбирь.
Стакан теплой воды, выпитый утром натощак, стимулирует удаление жировых отложений из организма вместе со шлаками и токсичными веществами, улучшает кровообращение.
Теплая вода предотвращает преждевременное старение и его симптомы, стимулирует детоксикацию организма и предотвращает различные заболевания, дает организму утренний заряд энергии, тонизирует кровеносную систему, помогает улучшить состояние кожи и стимулирует умственную деятельность.
Однако стакан холодной воды после еды может принести больше вреда, чем пользы. Холодная вода способствует отверждению жиров в съеденных продуктах, процесс пищеварения пищи происходит сложнее, вы чувствуете тяжесть в желудке, накапливаются жировые отложения.
Как мы писали ранее, Комаровский развеял основные мифы о водном балансе.