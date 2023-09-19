Вот семена каких цветов можно собирать в сентябре: основные нюансы

Как собирать семена

Сбор семян растений, что растут в вашем саду - отличное решение. Это не только экономнее, чем покупка, но также обеспечивает получение более свежих и здоровых семян.

В сентябре нужно собрать семена таких растений:

космея

подсолнечники

астранция и циния, часто называемые "майорами"

живокость

бархатцы

маки

Правила хранения семян

Семена подсолнечника крупные и можно легко обнаружить их в сердцевине цветка. Некоторые растения, включая мак, космею и циния, формируют семенные головки, которые нужно раздробить, чтобы получить доступ к семенам.

Важно, что семена следует собирать только тогда, когда они вот-вот рассыплется. Все потому, что семена такого типа имеют более высокие шансы на успешное прорастание.

Кроме того, делать это лучше во время сухой погоды. Если семена начинают разлетаться, как, например, астранции, то не стоит собирать их во время ветреной погоды.

Где хранить семена

Хранить семена лучше всего в бумажных пакетах или в мешочках из ткани. На каждом пакете нужно написать название культуры, сорт и дату сбора.

После сбора семян их нужно просушить при температуре от 20 до 30-35°C, периодически перемешивая.

Какие многолетние цветы можно посадить осенью

Многолетние цвети, которые высаживают в сентябре - маргаритка, виола, турецкая гвоздика, незабудки, люпины, корневищные ирисы и лилейники.

В первой половине октября можно высаживать и пересаживать те же цветы, что и в сентябре. В частности, можно сажать ландыши, а также делить и рассаживать разросшиеся кусты пионов.