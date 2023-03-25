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Вот какую зелень проще всего вырастить на подоконнике: это сможет сделать каждый

Как на подоконнике вырастить зелень (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С приходом весны каждый испытывает нехватку витаминов и тратит много денег на дорогие магазинные фрукты, зелень и овощи. Однако проще всего вырастить на подоконнике свежую зелень, которая будет полезной для организма.

О том, как быстро вырастить зелень, пишет-Telegram канал Дача. Сад и огород.

Какая зелень быстро растет на подоконнике

К быстрорастущим культурам относится салат, базилик, лук репчатый, укроп, петрушка, шпинат и руккола.

Эти растения хорошо растут в квартире на балконе, а самое важное для них - освещение и полив.

Листья салату растут от 35 до 45 дней, базилик - до 55 дней, руккола - до 25 дней, укроп - до 45, редис - до 21, а зеленый лук можно срывать уже через 10 дней

Для того чтобы вырастить зелень, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Лучше всего выращивать на подоконнике или балконе, чтобы было достаточно света и сохранялась температура не менее 16 градусов;
  • В емкости для выращивания нужно засыпать дренажный слой - щебень, кора, а поверх него грунт;
  • Подготовленную землю поливать нужно теплой водой, после чего можно приступать к высадке семян;
  • Поверх семян необходимо насыпать около 0,5-1 сантиметра земли;
  • Емкость нужно накрыть пленкой для создания парникового эффекта и проветривать каждые два дня.

Как правильно вырастить зелень

Зеленый лук

Сажать можно в грунт или в емкость с водой, но так, чтобы овощ лишь слегка касался воды.

Кресс-салат

Такой салат очень прост в уходе. Необходимо регулярно увлажнять почву и воздух. К свету и температуре неприхотлив.

Петрушка

Следует знать, что петрушка из семян прорастает медленно и требует много света.

Чеснок

Высаживать озимый чеснок в почву можно только тогда, когда предварительно замочить зубчики в воде на 24-36 часов.

Ранее мы сообщали, какие семена надо замачивать перед посадкой, а какие - не обязательно.

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