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Вот какие "сигналы" может посылать тело и как на них реагировать

Какие сигналы может посылать тело (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На просторах интернета можно найти множество информации о психосоматике и сигналах проблем с организмом, которые "отправляет" тело. Следует знать, как вовремя распознать проблемы и избежать их.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Что такое психосоматика

Психосоматическая медицина - это отрасль, исследующая взаимосвязи между социальными, психологическими и поведенческими факторами, влияющими на телесные процессы и качество жизни человека.

То есть психоматическая медицина изучает, как психологическое состояние, поведение и окружение оказывают влияние на физическое состояние человека.

"Метафорически человека можно представить как компьютер. Нормальную работу этого компьютера обеспечивают две исправные составляющие: железо - физическое состояние, софт - психологическое состояние", - говорится в сообщении.

К примеру, если есть проблемы на стороне железа, то и программное обеспечение работает не идеально. Могут возникнуть проблемы со щитовидной железой, что может вызвать симптомы депрессии.

Если вы регулярно нервничаете через работу, то организм меняет всю свою работу. В таком случае главная цель - оптимизировать энергозатраты организма под выполнение одного из этих трех сценариев: "бей, беги или замри".

Тогда сердце начинает быстрее биться, сосуды сужаются, чтобы кровь как можно быстрее принесла кислород и питательные вещества в мышцы и органы, необходимые для выживания.

Сосуды при частом спазмировании теряют свою упругость и находятся в постоянно суженном состоянии. Это приводит к повышенному артериального давления и дальнейшим нарушениям в работе сердца.

Как стресс влияет на кожу

При хроническом стрессе человек часто меняет свой образ жизни, выбирая неконструктивные способы борьбы со стрессом:

  • употребляет чаще фастфуд
  • "снимает" стресс алкоголем или другими психоактивными веществами
  • меньше двигается и меньше спит
  • не ухаживаем за состоянием кожи

Эти изменения образа жизни не могут не отражаться на коже. Кроме того, стресс-ответ влияет на микробиот кишечника, что также влияет на состояние кожи.

Стресс также может провоцировать эпизоды дерматиломании. Речь идет о нервном расчесывании или выдавливании прыщей у зеркала, которое сложно контролировать.

К тому же стресс способствует воспалительным процессам: меняется выработка кожного сала, кожа становится более уязвимой к воздействию внешней среды, замедляется восстановление после ран.

Психологическое состояние человека может как вызывать заболевание, так и усугублять уже имеющиеся. Поэтому для борьбы с реальной психосоматикой необходимы не психосоматологи, а навык осознанности, чтобы замечать, что и как влияет на ваше состояние.

Ранее мы сообщали о способах, которые помогут перестать заедать стресс.

Также мы писали о 5 тревожных сигналах тела, указывающих на проблемы со здоровьем.

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