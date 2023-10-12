Вот какие растения обязательно нужно накрывать на зиму, чтобы защитить от морозов

Некоторые растения могут зимовать под открытым небом, а другим нужна защита от морозов. Чтобы заморозки не навредили цветам, их надежно защищают.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Telegram-канала "Дача. Сад и огород".
Большинство садоводов покрывают растения до зимы, когда температура воздуха снижается до 5-7 градусов. Обычно в таком деле помогают хвойные ветки - лапник, спанбонд, опавшие листья и мешковина.
Профессиональные садоводы не советуют использовать для укрытия цветов полиэтилен, ведь под ним растения приют и часто гибнут.
Розы
Плетистую розу нужно связать, уложить на лапник, а затем укрыть спанбондом. Еще сверху нужно засыпать хвойными ветками. Кустовую розу обычно прячут под каркасное укрытие.
Независимо от сорта, кусты осматривают на предмет болезней и вредителей. В октябре наиболее часто на стеблях и листьях появляется пятнистость. В этом случае:
После обрезки розы обязательно нужно присыпать торфом, чтобы утеплить корни.
Гортензии
Обязательно покрывают крупнолистные сорта, иначе зимой вымерзнут их цветочные почки. Также подлежат укрытию после посадки метельчатые и древовидные сорта. Лучше всего соорудить над растением каркас с укрытием из дышащего материала.
Лаванда
Если у вас растет не морозостойкий сорт, придется связать ветки и укрыть их хвойными ветками или спанбондом.
Луковые цветы
Лилии, тюльпаны и нарциссы нужно укрывать хвойными ветками. Солому лучше не использовать, поскольку она привлекает грызунов.
Пионы
Покрывают преимущественно древовидные и гибриды. Сначала удаляют сухие листья, связывают стебли, а затем укрывают мешковиной.
Туи
Укрывают молодые туи и другие декоративные хвойные растения. В основном ветки стягивают, покрывают мешковиной и привязывают конструкцию к опоре.
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