Вот какие породы собак стали популярны благодаря кино и мультикам

Собаки пользуются большой популярностью в кинематографе и часто герои экрана стают всенародными любимцами. Также многие выбирают домашних любимцев на основе просмотренных фильмов, мультиков и сериалов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The wildest.
После появления на экране мультика "101 далматинець" дети со всего мира начали просить родителей купить такого веселого пятнистого друга.
Однако уже через год в приютах количество далматинцев значительно возросло, а все из-за того, что люди не понимали особенностей породы и "повелись" на экранный образ.
Такую породу собак часто можно увидеть в мультиках и кино.
"101 далматинец" 1961 года (кадр из мультфильма)
Самая известная порода, которая чаще всего появлялась на экране - это немецкая овчарка. Более 550 раз их снимали в разных фильмах. Собаку можно увидеть в таких лентах как "Комісар Рекс", "Я - легенда" и "K-9".
Немецкая овчарка (фото: wikipedia)
Также популярны в фильмах стали бульдоги. Они снимались в таких фильмах как "Шерлок Холмс" и "Скайфол".
Пудели появлялись на экранах более 200 раз. Среди известных фильмов "Сніданок у Тіффані" и "Квітень у Парижі".
Среди известных собак, которые снимались в фильме также есть золотистый ретривер (сериал "Додому", "Ретривери" и "Життя і мета собаки") и мопс ("Люди в чорному", "Людина" и "Таємне життя домашніх тварин").
Золотистый ретривер (фото: wikipedia)
Порода собак, которая не была популярна до выхода на экраны и о ней мало кто знал, была северная инуитская собака. Она сыграла лютоволков в "Грі престолів". Эта собака очень похожа на волка и при этом очень умна, однако достаточно редкая.
Поэтому выход сериала повлек за собой всплеск популярности похожей породы - хаски, которые также там были привлечены.
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