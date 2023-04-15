Вот какая обувь будет в тренде в сезоне весна-лето 2023: 5 крутых моделей

Сейчас самое время задуматься над выбором обуви на весну-лето 2023, тем более что стилисты и модельеры однозначно назвали, какие модели на пике моды в этом сезоне.
О самой модной обуви весны-лета 2023 года рассказываем в материале ниже.
Остроносая обувь снова в моде. Смело можете присматриваться к моделям как на высоком каблуке, так и на плоской платформе. Такую обувь очень легко комбинировать со всей летней одеждой, особенно если она в светлых и пастельных тонах.
Такая обувь отлично подойдет для создания ярких образов. Летние сапоги можно сочетать с легкими платьями или джинсовыми шортами. Также стоит присмотреться к ботфортам, особенно к моделям на плоской платформе.
Особенно стильной в этом сезоне будет обувь с разнообразными ремешками, завязками и шнурками. Эти детали придают стильности образу. Прекрасным вариантом станут модели, которые в себе объединят сразу два обувных тренда этого года - острый носик и ленточные завязки.
Это практически универсальная обувь. Их можно носить ежедневно на работу, потому что достаточно удобны. Также они отлично подойдут для стильного образа для свидания или просто прогулки. Лучше всего в этом сезоне выбирать лоферы серебристого цвета, они считаются самыми модными.
Обувь на высокой платформе довольно удобна и практична, поэтому она до сих пор остается в трендах и будет одной из ключевых моделей в этом сезоне. Такая обувь прекрасно подходит как к обычным джинсам, так и стильной юбочке или шортам.
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