Вот какая вода считается идеальной, ведь приносит максимально пользы

Об этом сообщила нутрициолог Оля Абдулоева-Барова в Instagram .

Какой должна быть вода

Фактически все биохимические процессы в организме происходят в водной среде. Вода растворяет и выводит токсины, доставляет питательные вещества клеткам, регулирует температуру тела и вязкость крови и необходима для обмена веществ.

Нутрициолог говорит, что необходимо, чтобы в организм поступало достаточное количество воды. Но это должна быть вода определенного качества.

"Не зря часто люди едут за тысячи километров, чтобы попить воды из целебных источников", - говорится в сообщении.

Какие свойства должна иметь идеальная вода

Самое главное - вода должна быть чистой. Сейчас есть очень много современных фильтровальных систем, позволяющих прекрасно очистить воду.

Вода должна быть также сбалансирована по своему химическому составу, то есть минерализованной. В идеале она должна содержать калий, кальций, магний, натрий и другие элементы, участвующие в обмене веществ.

К тому же она должна быть биодоступной и живой. Тогда вода способна проникнуть в клетку, растворить и вывести токсины.

В частности, именно такая вода не вызывает отеков и насыщает клетку питательными веществами, выступая как средство очистки. Кроме того, она заряжает тело энергией и улучшает качество жизни.

Что такое живая вода

Биодоступная и живая вода - это слабощелочная и отрицательно заряженная жидкость (имеющая отрицательный ОВП - окислительно-восстановительный потенциал).

Именно такими характеристиками обладает вода из лучших лечебных источников мира: щелочная, отрицательно заряженная, минерализованная. Поэтому она приносит такую пользу.

Сколько воды пить в день

Организму нужно столько воды, сколько он теряет. Здесь все зависит от самого организма и конкретной ситуации.

В среднем взрослый человек теряет от 1,5 до 2 литров воды в день путем дыхания, пищеварения и потоотделения. И потерю этой жидкости необходимо восполнять во избежание обезвоживания.

Жители регионов с жарким климатом, а также спортсмены должны потреблять еще больше воды. Также следует учитывать возраст, вес, климат и образ жизни человека.

Согласно общим рекомендациям, в день здоровому взрослому человеку требуется около 35 мл воды на 1 кг массы тела. Таким образом, для человека весом 50 кг ежедневная потребность в воде составляет около 1,7 л, для 60 кг - 2,1 л.