Вот какая вода считается идеальной, ведь приносит максимально пользы
Регулярное употребление воды необходимо нашему организму для нормальной работы. Поэтому следует знать, какая вода самая полезная.
Об этом сообщила нутрициолог Оля Абдулоева-Барова в Instagram.
Какой должна быть вода
Фактически все биохимические процессы в организме происходят в водной среде. Вода растворяет и выводит токсины, доставляет питательные вещества клеткам, регулирует температуру тела и вязкость крови и необходима для обмена веществ.
Нутрициолог говорит, что необходимо, чтобы в организм поступало достаточное количество воды. Но это должна быть вода определенного качества.
"Не зря часто люди едут за тысячи километров, чтобы попить воды из целебных источников", - говорится в сообщении.
Какие свойства должна иметь идеальная вода
Самое главное - вода должна быть чистой. Сейчас есть очень много современных фильтровальных систем, позволяющих прекрасно очистить воду.
Вода должна быть также сбалансирована по своему химическому составу, то есть минерализованной. В идеале она должна содержать калий, кальций, магний, натрий и другие элементы, участвующие в обмене веществ.
К тому же она должна быть биодоступной и живой. Тогда вода способна проникнуть в клетку, растворить и вывести токсины.
В частности, именно такая вода не вызывает отеков и насыщает клетку питательными веществами, выступая как средство очистки. Кроме того, она заряжает тело энергией и улучшает качество жизни.
Что такое живая вода
Биодоступная и живая вода - это слабощелочная и отрицательно заряженная жидкость (имеющая отрицательный ОВП - окислительно-восстановительный потенциал).
Именно такими характеристиками обладает вода из лучших лечебных источников мира: щелочная, отрицательно заряженная, минерализованная. Поэтому она приносит такую пользу.
Сколько воды пить в день
Организму нужно столько воды, сколько он теряет. Здесь все зависит от самого организма и конкретной ситуации.
В среднем взрослый человек теряет от 1,5 до 2 литров воды в день путем дыхания, пищеварения и потоотделения. И потерю этой жидкости необходимо восполнять во избежание обезвоживания.
Жители регионов с жарким климатом, а также спортсмены должны потреблять еще больше воды. Также следует учитывать возраст, вес, климат и образ жизни человека.
Согласно общим рекомендациям, в день здоровому взрослому человеку требуется около 35 мл воды на 1 кг массы тела. Таким образом, для человека весом 50 кг ежедневная потребность в воде составляет около 1,7 л, для 60 кг - 2,1 л.
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