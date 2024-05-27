Вот какая домашняя работа отнимает у мамы много времени и энергии

Детская одежда

Поддерживать быстро растущий гардероб своего ребенка и постоянно обновлять его является "большим вызовом".

Возникает необходимости покупать новые вещи и убирать, дарить или продавать уже не подходящие старые. Это самая большая невидимая трата времени.

Мало того, вам также нужно убедиться, что одежда соответствует сезону, то есть иметь купальный костюм нужного размера для лета, а также свитера и брюки, подходящие для прохладных месяцев.

Планирование питания

Часто для женщин самое трудное спланировать, что ее семья будет есть каждый день. И это значит не только придумать идеи еды, но и найти сбалансированные, питательные и вкусные варианты, которые понравятся всем детям.

Важно также отметить, что если дети не получают удовольствия от еды, то это время будет настоящим адом.

К тому же нужно время, чтобы тщательно спланировать питание и составить список покупок, которые будете использовать.

Нужно убедиться, что в рационе ребенка каждый день есть достаточное количество фруктов и овощей.

Замена и пополнение вещей

На первый взгляд, это может показаться нетрудной задачей, но постоянно следить за тем, какие вещи нужно заменить или пополнить, например подгузники, туалетная бумага, чистящие средства, корма для домашних животных и т.п., требует много времени и труда.

Управление школьным расписанием

Школьные задания предполагают гораздо больше сил и времени, чем кажется на первый взгляд.

Один из примеров: чтение всех школьных писем и документов и их решение.

Также нужно убедиться, что ребенок выполняет работу, которую задают в школе.

Посещение дней рождения

Планирование дня рождения ребенка может быть сложной задачей, но это происходит раз в год. Однако вы также можете быть гостем на других детских вечеринках несколько раз в месяц.

Важно учесть особенности каждого ребенка и придумать, что подарить каждому на день рождения.

Глажка одежды после стирки

Вы не должны гладить после стирки все детские ползунки и пеленки. Глажение обычно забирает у молодых мам много сил и времени, но необходимости в нем иногда просто нет.