Вот как изменится ваше тело, если будете каждый день стоять в планке

Планка - простое, на первый взгляд, упражнение, но попытайтесь выстоять в ней хотя бы минуту. Скорее всего, вы уже слышали невероятные истории от людей, которые смогли одной планкой создать фигуру мечты. Но так ли это на самом деле?
О том, как правильно делать планку и какой результат можно получить от ежедневного выполнения упражнения, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.
Обязательно перед началом выполнения планки вы должны оценить свое состояние здоровья и уровень физической подготовки.
Если вас беспокоит боль в плечевых и локтевых суставах или травмы позвоночника, лучше обратиться к врачу и пройти дополнительное обследование, чтобы не обострять возможную проблему и сохранить здоровье суставов.
Планка направлена на укрепление мышц кора, живота, спины, бедер и ягодиц. Она выполняется в статическом положении, когда тело удерживается горизонтально. Прекрасно подходит, как для тренировки на дому, так и выполнения в зале.
В планке мышцы кора работают в напряженном состоянии, чтобы обеспечить стабильность и поддержание тела. Это упражнение не требует никакого движения, но требует значительных усилий.
Основная позиция планки состоит в поддержании тела, опираясь на предплечья и носки ног. Тело должно образовывать прямую линию от головы до пяток. Планку можно выполнять в разных вариациях, включая поддержку на ладонях вместо предплечья или с поднятием поочередно рук или ног.
1. Разогрейте мышцы
Перед началом выполнения упражнения необходимо разогреть мышцы и суставы. Это можно сделать, выполняя простые разминки, такие как:
2. Начальное положение
Начните с позиции лежа на животе. Согните локти и опустите предплечья на пол так, чтобы они были параллельны друг другу. Ладони должны быть на полу с прямыми пальцами.
3. Установление тела
Поднимите тело, опираясь на предплечья и подставляя носки ног на пол. Важно, чтобы ваше тело образовывало прямую линию от головы до пяток. Не поднимайте ягодицы вверх или не опускайте их слишком низко.
4. Сохранение правильной позиции
Удерживайте планку, сосредотачиваясь на напряжении мышц кора и стабилизации тела. Смотрите вниз, не закидывайте шею вверх или вниз и держите спину прямой.
5. Дыхание
Дышите равномерно и глубоко, следите за тем, чтобы не задерживать дыхание.
6. Время выполнения
От 10 до 30 секунд за один подход вполне достаточно, чтобы добиться оптимального результата и задействовать все необходимые мышцы.
7. Релаксация
Постепенно снижайте тело на пол. Расслабьте мышцы и отдохните в течение нескольких секунд до следующего подхода.
Существует несколько различных вариаций планки, которые могут быть выполнены в зависимости от уровня физической подготовки. Вот несколько основных видов:
Это базовая версия планки, где вы поддерживаете ровное тело на предплечьях и носках ног. Руки должны быть изогнуты в локтях и расположены под плечами.
Стандартная планка (фото: freepik)
В этой вариации вы выполняете планку, держась на ладонях вместо предплечий и полностью выравнивая руки.
Попробуйте планку на вытянутых руках (фото: freepik)
Вы поддерживаете тело на одном предплечье или ладони, разворачивая тело боком. Опорная рука размещается под плечом.
Боковая планка более сложная, но более эффективная (фото: freepik)
Этот вариант включает поднятие одной руки или ноги от пола во время выполнения.
Вместо статического удержания, динамическая планка включает телодвижения. Это могут быть колебания вперед-назад, прикосновение колена к локтю или движения боковой планки.
Динамическая планка для тех, кто не любит просто стоять (фото: freepik)
Исследования показывают, что регулярное выполнение планки активирует и укрепляет мышцы кора (мышечный каркас, поддерживающий правильную форму нашего позвоночника), включая мышцы живота, спины, бедер и ягодиц. Длительная неподвижная поза приводит к напряжению мышц, используемых для поддержания тела в вертикальном положении.
Планка способствует улучшению стабильности тела, в том числе кора. Она помогает укрепить мышцы, отвечающие за правильную осанку и избежать будущих травм. Исследования показали, что люди, регулярно выполняющие планку, улучшили результаты в динамическом равновесии и демонстрировали лучшую стабильность тела.
Планка укрепляет мышцы, поддерживающие правильную осанку. Регулярная практика может помочь вам улучшить свою осанку и избежать проблем с позвоночником в будущем.
Планка является упражнением, требующим от вас включения многих мышечных групп одновременно. Регулярное выполнение может улучшить общую физическую форму, координацию тела и выносливость.
Нейромышечная связь - это процесс передачи сигналов от нервной системы к мышцам, способствующий их сокращению и движению. Когда мы хотим совершить какое-либо движение или выполнить упражнение, наш мозг отправляет электрические сигналы к мышцам через нервную систему. Эти сигналы и вызывают сокращение мышц и движение.
При выполнении планки происходит активное взаимодействие между нервной системой и мышечной системой, которая обеспечивает стабилизацию тела и поддерживает правильную позицию. Основная нейромышечная связь происходит между мозгом, спинным мозгом и мышцами кора. Когда вы удерживаете планку, мозг и спинной мозг посылают нервные сигналы к мышцам кора, что активирует их сокращение. Это помогает поддерживать стабильную позицию тела при выполнении упражнения.
Постоянная практика планки способствует укреплению нейромышечной связи, улучшает координацию движений и обеспечивает более эффективную активацию мышц кора. В результате этого можно добиться улучшения стабильности тела и общей функциональной силы.
Развитие НМЗ может быть достигнуто разными способами. Основная идея состоит в том, чтобы регулярно выполнять упражнения, способствующие возбуждению мышечных волокон с помощью нервных импульсов.
Следовательно, регулярная практика планки может оказать положительное влияние на ваше тело. Выполнение упражнения каждый день укрепит мышцы кора, улучшит стабильность тела, улучшит осанку и физическое состояние.
"Несмотря на потенциальные преимущества, важно понимать, что планка является одним из многих элементов комплексной тренировочной программы. Комбинирование планки с другими упражнениями для различных мышечных групп и кардиоваскулярных упражнений может привести к более разносторонним и качественным результатам.
Важно обращать внимание на свое тело и слушать его. Если вы испытываете боль или дискомфорт при выполнении упражнения, остановитесь и проконсультируйтесь с врачом", - подытожила Ульяна Вернер.
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