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Вот как слепить пельмени вдвое быстрее, чем обычно: простой лайфхак

Как быстро налепить пельмени (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Почти все любят пельмени и вареники, но их приготовление занимает много времени. Поэтому есть простой способ, который поможет сделать это в два раза быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok блогерки "grishkina.katia".

Как быстро налепить пельмени

По словам блогерки, увидела она этот лайфхак у пользователей из Китая.

Она рассказала, что раньше просто лепила, как вареники, а затем скрепляла края.

Однако, чтобы быстро налепить пельмени, на кружочке теста нужно разместить начинку поближе к краю, завернуть начинку и свернуть в рулетик и скрепить два конца.

Как быстро налепить пельмени (скриншот)

@hryshkina.katia Зберігай щоб не загубити !#пельменізмясом#пельменирецепт#пельмені#ліплення оригинальный звук - Готуємо з Катюшкой

Ошибки во время приготовления пельменей

Горячая вода

Пельменное тесто готовится только на холодной воде. Если добавить теплую воду, получится заварное тесто.

Раскачивание теста

Тесто должно "отдохнуть" не менее часа в холодном месте, а только тогда можно его раскатывать.

Это увеличит количество клейковины - ваши пельмени не будут разваливаться во время варки, да и лепить их будет легче.

Начинка

Фарша не нужно много. Если края плохо схватятся из-за избытка начинки, то пельмени будут расклеиваться.

Замораживание

После заморозки легче варить домашние пельмени. Не нужно их сразу бросать в воду, ведь они могут прилипнуть ко дну кастрюли.

Ранее мы сообщали, с чем, кроме фарша, можно приготовить пельмени.

Также мы писали, как приготовить 100 пельменей за 20 минут.

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