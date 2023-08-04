Вот как нужно бриться, чтобы у вас никогда не было раздражения

Что нужно знать о бритье

Такие проблемы с кожей не только неприглядны, но и доставляют дискомфорт, независимо от того, появляются ли они на вашем лице или на линии бикини. Но обычно вы можете предотвратить раздражение от бритвы и неровности, изменив технику бритья.

Порезы после бритья обычно проявляются в виде нежной красной сыпи после бритья, а бугорки возникают из-за вросших волос (т. е. недавно подстриженных волос, которые скручиваются и снова врастают в кожу), объясняет доктор Чен.

Но оба типа раздражения кожи часто вызваны неправильным бритьем. По словам дерматолога, наиболее распространенными причинами являются неиспользование крема для бритья или мыла, бритье не в том направлении, противоположном росту волос, использование тупой бритвы, чрезмерное или слишком быстрое бритье.

Как правильно бриться, чтобы предотвратить жжение и раздражение от бритвы



Независимо от того, бреете ли вы лицо, шею, ноги, подмышки или линию бикини, доктор Чен рекомендует следующие шаги для гладкого бритья.

До бритья

Смочите область теплой водой, чтобы смягчить внешний слой кожи (это облегчает удаление волос), и нанесите крем или гель для бритья.

Выберите острую бритву. Тупое лезвие увеличивает ваши шансы на появление порезов.

Во время бритья

Брейтесь по направлению роста волос, а не против него

Делайте короткие движения, которые позволяют точно и эффективно брить (особенно в труднодоступных местах)

Не брейте одну и ту же область более одного раза. Люди часто бреют одно и то же место несколько раз, особенно при бритье линии бикини из-за густоты волос, но многократное бритье одной и той же области часто вызывает жжение от бритвы

После каждого движения промывайте бритву, чтобы лезвие не засорялось

После бритья