Вот как быстро убрать неприятные запахи из термоса: простые и экономные способы

Как избавиться от неприятного запаха

Сода

Нужно внутрь засыпать 2 ст. л. соды и залить кипятком. Раствор оставить в термосе на 3-4 часа, после чего промыть хорошо под проточной водой. Таким образом можно также избавиться от любых посторонних запахов.

Лимонный сок или кислота

Сок половины лимона необходимо смешать с горячей водой и оставить на 30-60 минут в термосе. После этого хорошо промыть.

Вместо лимона можно взять лимонную кислоту. На 1 л воды нужно взять 1 ч. л. кислоты, растворить ее и перелить в термос. Все оставить на 2-3 часа.

Горчица

Нужно засыпать несколько ложек горчицы в термос, залить теплой водой, взболтать и оставить на 3-5 часов.

Соль

На 1 л кипятка берем 3-4 ложки соли и тщательно размешиваем. Смесь подействует, если ее оставить в термосе на длительное время. В конце тщательно промыть.

Чай

Сухой чай является отличным поглотителем ароматов. В такой ситуации нужно поместить на дно термоса сухой пакетик чайный, плотно закрыть крышку. Через 5 часов чайный пакетик следует заменить. Рекомендуется менять пакетик не менее 5 раз, только тогда неприятный запах исчезнет.