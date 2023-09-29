Вот как самостоятельно починить стиральную машину и не вызвать мастера

Стиральные машины стали необходимыми приборами, которые намного облегчают жизнь. Однако иногда могут возникнуть поломки, которых можно избежать без вызова мастера.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский сайт Repair aid.
Проблема возникает, если у техники нет датчика для определения дисбаланса. Когда в барабане слишком много белья, то он просто не может раскрутиться. Следует достать половину белья и равномерно распределить по барабану и попробовать еще раз.
К тому же, если пользователь запрограммировал технику на минимум, белье останется влажным, и будет казаться, что стиральная машина его не отжала.
Если в стиральной машине не греется вода - проблема скрывается в сломанном элементе нагревания или нарушении проводки. Проволоки у большинства машин расположены вблизи корпуса: проводка перетирается со временем от вибраций, создаваемых техникой.
Также ТЭН начинает работать слабее из-за образовавшейся накипи. Достаточно извлечь деталь и вычистить ее. Во избежание этого в будущем рекомендуется использовать специальные смягчающие средства или установить дополнительный фильтр для воды.
К такой проблеме может привести датчик нагрева, который со временем повреждается, и его нужно заменить.
Если слышны громкие звуки, когда машинка работает, то это вызвано неисправностями или мелкими погрешностями в использовании.
Причиной может быть неравномерное распределение белья, которое вызывает громкие звуки. Проблема чаще всего возникает у старых моделей техники, у которых отсутствует функция контроля баланса.
Неправильно установленная техника издает стук и "подпрыгивает" на высоких оборотах при вибрации: особенно сильный шум - во время слива воды или отжима. Исправит положение силиконовая подставка или специальный коврик, создающий антивибрационный барьер.
Часто барабан стучит, когда в него попадают посторонние предметы, оставшиеся в карманах одежды. Одежду с большими пуговицами лучше стирать заранее вывернув наизнанку, поскольку аксессуары большого размера тоже могут стучать по барабану.
Если из прибора вытекает вода, сначала необходимо выяснить, откуда течет жидкость.
Проблема со шлангом - на это самая частая причина, по которой подтекает устройство. Если поврежден бак - в этом случае без замены комплектующих не обойтись.
Для определения неполадок в баке следует просмотреть дно прибора. Пригодится карманный фонарик. Найти, где протекает машинка, можно по следам воды. Если в стиральном агрегате вертикальная загрузка, нужно снять часть корпуса, расположенную сбоку.
Сальник вышел из строя - в этом случае стоит посмотреть на бак и место, где расположены подшипники. Если они изношены - нужно заменить.
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