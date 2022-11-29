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Вот как мандарины оказывают влияние на организм: мы об этом даже не подозревали!

Кому мандарины могут навредить (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копытко

Мандарины особенно популярны зимой, потому что благодаря высокому содержанию витамина С помогают бороться с вирусами и простудами. Но вместе с полезными эффектами на организм они могут и навредить.

О том, кому стоит отказаться от популярнейшего зимнего фрукта, рассказываем в материале Styler.

Какой вред могут нанести мандарины

Мандарины сильно повышают кислотность и тем самым раздражают слизистую кишечника и желудка. Даже несколько плодов могут нанести серьезный вред организму.

Мандарины не советуют потреблять людям, которые подвержены аллергиям. Ломтик фрукта способен вызвать сыпь на теле, головную боль, зуд, отек гортани с удушьем.

Также врачи рекомендуют с осторожностью вводить мандарины в рацион детям. Это можно делать в возрасте от 1 года. Как возникают реакции - покраснение кожи или зуд, то следующие 2-3 года следует не давать этот фрукт.

Кому нельзя есть этот цитрус

  • Диабетикам мандарины могут повысить уровень сахара в крови. Поэтому им советуют съедать не больше 2-3 плодов в день, чтобы не навредить здоровью.
  • Людям с язвой двенадцатиперстной кишки и желудка нужно вообще отказаться от мандаринов, потому что они обострят болезнь.
  • Ограничить употребление мандаринов должны люди с больными почками. Эти фрукты содержат кислоту, провоцирующую выход камней из почек. Поэтому лучше не запускать этот процесс.
  • Мандарины достаточно калорийны, потому не нужно ими злоупотреблять тем, кто хочет сбросить лишний вес.
  • Не рекомендуют злоупотреблять мандарином на поздних сроках беременности.

Раньше мы рассказывали о том, почему чрезмерное употребление белого риса катастрофически вредит организму.

Читайте также о том, кому нужно отказаться от имбиря.

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