Вот почему не стоит мыть стеклянную посуду содой: не совершайте эту ошибку

Действительно, сода способна отмыть любую посуду и удалить любые загрязнения. Однако в случае со стеклянной посудой, особенно при мытье огнеупорного стекла, больших салатниц и бокалов, от этого супер средства лучше воздержаться.

Дело в том, что жесткая щетка и сода имеют разную степень абразивности. Отмыть любые налеты и загрязнения они в сочетании могут, но в случае со стеклом - будет один неприятный побочный эффект.

Стекло получит микроскопические царапины, которые со временем будут накапливаться и ваши бокалы или миска окончательно утратят свой блеск, а потом станут мутными.

Как же мыть стекло?

Возьмите емкость и насыпьте в нее лимонную кислоту, а потом залейте ее кипятком. Такой раствор отлично справится с налетом и избавит вас от неприятного трения стекла. А еще этот способ позволит вам оставить поверхность посуды неповрежденной.

Как вариант: насыпьте лимонную кислоту в тазик, залейте кипятком и замочите стеклянную посуду на один час. А потом просто сполосните проточной водой. Стекло будет сиять чистотой и блестеть.