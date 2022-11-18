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Вот почему не стоит мыть стеклянную посуду содой: не совершайте эту ошибку

Фото: Как отмыть стеклянную посуду без соды (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Сода стала нашим помощником в быту во многих ситуациях. И часто ее используют, чтобы отмыть разводы на стеклянной посуде. От воды на такой посуде остаются неприятные полосы из-за налета и мытья в жесткой воде. Обычные средства для мытья посуды обычно с ними не справляются.

Почему не стоит мыть стекло с содой и чем лучше отмывать такую посуду - читайте ниже.

Действительно, сода способна отмыть любую посуду и удалить любые загрязнения. Однако в случае со стеклянной посудой, особенно при мытье огнеупорного стекла, больших салатниц и бокалов, от этого супер средства лучше воздержаться.

Дело в том, что жесткая щетка и сода имеют разную степень абразивности. Отмыть любые налеты и загрязнения они в сочетании могут, но в случае со стеклом - будет один неприятный побочный эффект.

Стекло получит микроскопические царапины, которые со временем будут накапливаться и ваши бокалы или миска окончательно утратят свой блеск, а потом станут мутными.

Как же мыть стекло?

Возьмите емкость и насыпьте в нее лимонную кислоту, а потом залейте ее кипятком. Такой раствор отлично справится с налетом и избавит вас от неприятного трения стекла. А еще этот способ позволит вам оставить поверхность посуды неповрежденной.

Как вариант: насыпьте лимонную кислоту в тазик, залейте кипятком и замочите стеклянную посуду на один час. А потом просто сполосните проточной водой. Стекло будет сиять чистотой и блестеть.

Кстати, ранее мы писали о том, как сделать самое простое и эффективное средство для чистки сковородок.

А еще рассказывали о том, почему свечи быстро сгорают и как это можно исправить.

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