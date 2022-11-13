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Как сделать самое простое и эффективное средство для чистки сковороды: будет как новая

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Воскресенье 13 ноября 2022 19:31
Как сделать самое простое и эффективное средство для чистки сковороды: будет как новая Фото: Как сделать самое мощное средство для чистки сковородок (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Очистить сковороду, а тем более еще старую советскую - очень трудное дело. И порой с такими загрязнениями не справляются даже очень дорогие средства с химическим составом. Но есть универсальное средство, которое можно сделать своими руками и после него ваши сковородки и кастрюли будут как новые.

Как сделать супер эффективное средство для чистки сковороды и кастрюль - читайте в материале ниже.

При использовании этого средства вам не придется отмывать руки от едких химических средств - средство будет нетоксичным. И результат точно превзойдет все ваши ожидания.

Что вам понадобится:

  • Перекись водорода (3%) - 2 столовых ложки
  • Пищевая сода - ½ стакана (около 125 мл)
  • Средство для мытья посуды - 1 чайная ложка

Как приготовить средство

Смешайте все ингредиенты и взбейте до образования пышной пены. Если пена недостаточно пышная, то можно добавить еще одну ложку перекиси водорода. Перелейте готовое средство в удобную бутылочку.

Как использовать средство для посуды

1. Нанесите средство на загрязненную поверхность

2. Оставьте на 10-15 минут

3. Наденьте защитные перчатки на руки

4. Потрите сковороду или кастрюлю жесткой щеткой с моющим средством.

5. Промойте хорошо теплой водой.

Если посуда была сильно загрязнена или нагар уже довольно старый и засох - процедуру можно повторить еще раз.

Кстати, ранее мы писали о том, что нужно положить в стиральную машину при стирке обуви.

А также рассказывали о том, какой препарат из аптечки можно использовать как суперсредство на все случаи жизни.

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