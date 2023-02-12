Вот почему не надо стирать при этих режимах стиральной машины

Когда лучше стирать?

В то время, когда в Украине действуют отключения из-за обстрелов российскими ракетами и дронами, стоит с умом пользоваться стиральной машиной, избегая пиковых часов. Лучшее время: с 22 до 6 утра.

Если у вас стоит двухзонный или трехзонный счетчик, вы еще сможете сэкономить, включая стирку, когда вам будет считаться пониженный "ночной тариф" (с 23 до 7).

Конечно, вы должны позаботиться о том, что ваша машина была надежно установлена, не гремела и не тарахтела при отжиме. Особенно, когда у вас снизу есть соседи.

Какие режимы не стоит использовать

Многие используют функции предварительной стирки/замачивания, даже если в этом нет особой потребности. Такие опции нужны для особо грязного белья, например, рабочих спецовок, кухонных полотенец и т. д.

А для обыденной стирки вещей, которые нужно освежить, предварительная стирка не нужна. Во-первых, дополнительный цикл изнашивает вещи, во-вторых, тратит много воды и электричества.

Зачем нужен экономный режим?

Такой режим использует более низкие температуры стирки и полоскания, поэтому для цикла требуется меньше энергии. Это также минимизирует количество требуемой воды,

Экономический режим идеально подходит для вашего обычного белья. Но если у вас накопилось сильно загрязненное белье, вам придется сменить программу, поскольку этих низких температур будет недостаточно для удаления действительно устойчивых пятен. Тогда вам придется стирать еще раз – что совершенно небережно.

Какая программа стиральной машины потребляет меньше: короткая или длинная?

На самом деле больше всего потребляют короткие программы. Эти программы требуют больше воды и потребления энергии для более быстрой стирки одежды.

Конечно, эти типы программ очень полезны, когда у вас мало времени и нужно быстро постирать одежду, но если время есть – запустите обычную программу.

Функция холодной стирки

Холодная стирка может сэкономить более 80% энергии, поскольку большая часть потребляемой энергии фактически используется для нагрева воды.

Используйте его для деликатного и не слишком загрязненного белья.

Загружайте машину правильно

Не стоит запускать цикл стирки, если у вас запачкались любимые джинсы. Если уже не думаете об экономии, то подумайте о вреде для окружающей среды, получающей дополнительный стиральный порошок, слитый в грунтовые воды.

А вот полная загрузка позволяет избежать бесполезного расхода воды и электроэнергии. Специалисты рекомендуют собирать столько одежды, чтобы полностью заполнить вашу стиральную машину. Но без фанатизма – заталкивать лишнее не надо.