Вот почему современные коты на самом деле закапывают свои лотки
Домашние кошки без преувеличения уникальные животные, которые за годы тесного сожительства приобрели много новых привычек, но и не забыли о старых. К последним относится и прикапывание экскрементов в лотках, которое впрочем приобрело новое значение.
Зачем современные коты продолжают это делать – читайте в материале Styler ниже.
Инстинкт от предков
Многие кошки имеют странную привычку не только копать наполнитель в лотке, а и царапать пол у туалета, словно закапывая его.
Такая процедура обусловлена инстинктами, доставшимися домашней кошке от далеких диких предков.
Кошка закапывает лоток, чтобы запах не выдал ее местонахождение. Это нужно, чтобы отвадить более крупного хищника, а также сделать кошку "невидимой" для тех, на кого она охотится.
У современных кошек появилась новая привычка
Вы могли замечать, что кошка закапывает свой лоток еще до того, как туда сходить, или даже вместо того.
Поскольку кошки уже давно живут в искусственных для них условиях, именно хозяин должен заботиться о чистоте кошачьего туалета.
И таким закапыванием современные кошки дают понять хозяину, что лоток грязный, пора поменять наполнитель.
Что делать, если кошка ходит не туда
Тыкать мордой в лужу или кучку - это очень жестоко, тем более что сейчас есть замечательные и недорогие варианты. В частности, в продаже можно найти специальные спреи типа "Место здесь" и "Место не здесь", которые покажут питомцу, куда ему нужно ходить. Стоимость пшикалки – около 100 гривен.
Раньше мы писали, почему кошка ложится в ноги, и что она хочет "сказать" хозяину.
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