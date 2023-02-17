Вот почему современные коты на самом деле закапывают свои лотки

Домашние кошки без преувеличения уникальные животные, которые за годы тесного сожительства приобрели много новых привычек, но и не забыли о старых. К последним относится и прикапывание экскрементов в лотках, которое впрочем приобрело новое значение.

Зачем современные коты продолжают это делать – читайте в материале Styler ниже.

Инстинкт от предков

Многие кошки имеют странную привычку не только копать наполнитель в лотке, а и царапать пол у туалета, словно закапывая его.

Такая процедура обусловлена инстинктами, доставшимися домашней кошке от далеких диких предков.

Кошка закапывает лоток, чтобы запах не выдал ее местонахождение. Это нужно, чтобы отвадить более крупного хищника, а также сделать кошку "невидимой" для тех, на кого она охотится.

У современных кошек появилась новая привычка

Вы могли замечать, что кошка закапывает свой лоток еще до того, как туда сходить, или даже вместо того.

Поскольку кошки уже давно живут в искусственных для них условиях, именно хозяин должен заботиться о чистоте кошачьего туалета.

И таким закапыванием современные кошки дают понять хозяину, что лоток грязный, пора поменять наполнитель.

Что делать, если кошка ходит не туда

Тыкать мордой в лужу или кучку - это очень жестоко, тем более что сейчас есть замечательные и недорогие варианты. В частности, в продаже можно найти специальные спреи типа "Место здесь" и "Место не здесь", которые покажут питомцу, куда ему нужно ходить. Стоимость пшикалки – около 100 гривен.