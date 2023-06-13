Вот почему спать с котом в одной кровати - это плохая идея

Нарушение сна

Кот может разбудить вас ночью и нарушить ваш сон. Дело в том, что они очень активны ночью и поэтому могут будить несколько раз.

Если ваш пушистик выспался, пока вы были на работе, будьте готовы, что ночью котик будет очень активен.

Риски для здоровья

Если разделять кровать котом, возникают определенные риски для здоровья. Кошки очень часто являются носителями паразитов, других вредных бактерий, особенно если животное гуляет на улице.

Кроме того, четвероногие могут принести в постель грязь из кошачьего туалета, который не только запачкает простыню, но и может привести к заражению инфекциями.

Угроза для детей

Если у вас ребенок, который еще совсем младенец, ни в коем случае не разрешайте спать ему с котом. Животное может нечаянно задушить малыша! Также у детей значительно выше риск заражения инфекциями от котов.

Однако если вы все равно не можете спать без своего пушистика, следуйте следующим рекомендациям:

вакцинирован от различных болезней

обработайте животное от паразитов, блох и клещей

следите за гигиеной пушистика

регулярно меняйте постель

чтобы кошка не беспокоила хозяев по ночам, нужно подготовить ее ко сну. Животное должно быть накормлено и желательно с ним поиграть, чтобы оно потратило излишнюю энергию.

Почему кошки любят спать в постели?

Кошки очень любят спать. Несмотря на свое известное безразличие, коты любят своих хозяев почти так же сильно, как и собаки.

Хотя они иногда кажутся надменными и отстраненными, сон в вашей постели - это их способ выразить свою привязанность и дать вам понять, что они ценят вашу компанию. Пушистики любят спать с человеком.

Также кошке нравится спать с вами, потому что это место успокаивает ее. Животные, как правило, наиболее уязвимы во время сна.

Для своей безопасности ваша кошка может предпочесть спать с вами. Если она присоединится к вам в постели, она успокаивается и оберегает вас.