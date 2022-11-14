Вот почему нужно есть белый рис. Три причины, которые вас точно удивят

Что мы знаем о рисе

Белый рис, также известный как обогащенный рис, является одним из самых популярных видов. Белый рис — это рафинированный рис, то есть он был перемолот, чтобы удалить внешнюю шелуху, слои отрубей и зародыши.

Несмотря на свою распространенность, белый рис, как правило, имеет плохую репутацию из-за того, как он обрабатывается, особенно по сравнению с его более питательным цельнозерновым двоюродным братом, коричневым рисом.

Возможно, вы слышали, что белый рис называют "плохим углеводом" или источником пустых калорий. Так ли это на самом деле?

Почему нужно есть белый рис

Вы будете получать здоровую клетчатку и другие питательные вещества.

И хотя в белом рисе вдвое меньше клетчатки, чем в коричневом рисе, он все же может содержать ее и другие питательные вещества как часть здоровой пищи.

В 100 граммах белого риса содержится почти один грамм клетчатки. Это может показаться не таким уж большим, особенно потому, что коричневый рис может иметь почти двойную порцию, но все же даст вам ее.

Белый рис также часто содержит витамины и минералы, такие как цинк, селен, ниацин, фолат, фосфор и витамин B6.

У вас будет много энергии

Белый рис - это источник углеводов. Кроме того, многие сорта белого риса, обогащены витаминами группы В, которые также могут помочь поддерживать уровень энергии

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, все витамины группы В, за исключением фолиевой кислоты, участвуют как минимум в одном этапе (если не больше) системы производства энергии внутри клетки.

У вас могут быть более крепкие кости

Оказывается, употребление белого риса может оказать существенное влияние на здоровье костей.

В рисе есть питательное вещество для здоровья костей, это - марганец.

Вывод

Белый рис можно употреблять в умеренных количествах.

Этот злак может быть легкодоступным и доступным способом получить здоровую дозу питательных веществ и энергии в течение дня. Тем не менее, важно потреблять белый рис в умеренных количествах и сбалансировать свой рацион порциями цельного зерна.