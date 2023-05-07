Вот почему никогда нельзя трогать кошачьи усы

Что такое вибриссы

Многие считают, что вибриссы - это кошачьи усы, а главная их функция помогать кошке лучше распознавать запахи.

На самом деле вибриссы - это рецепторы которые в процессе эволюции приобрели вид длинных волосков. Они выполняют роль дополнительного органа прикосновения.

Самые длинные и чувствительные вибриссы у кошки расположены в четыре ряда над верхней губой - те самые так называемые "усы". Длинные волоски на подбородке, щеках и над глазами тоже являются вибриссами и выполняют ту же функцию, что и "усы" - фиксируют малейшие изменения окружающей среды, включая изменение атмосферного давления.

Помимо мордашки вибриссы есть на ушах и на всем теле кошки. Если вы внимательно посмотрите на кошачью шубку, то увидите выбивающиеся с ровной поверхности меха волоски.

Вибриссы - это навигационная система кошки

Эти волоски невероятно чувствительны. Они улавливают воздушные потоки, которые отражаются от стоящих поблизости предметов.

Это помогает кошке определять расположение предметов и обходить препятствия даже в полной темноте. Нервные импульсы от вибриссов попадают в мозг животного тем же путем, что и от глаз.

Почему усы нельзя трогать?

Без волосков кошка потеряет один из важных органов чувств. Это как человеку потерять чувственность пальцев.

Некоторые люди часто трогают усы у кошек. Но делать это ни в коем случае нельзя. А обрезать эти волоски - тем более.

Прикосновение человека к кошачьим усам приводит к тому, что питомец испытывает стресс. И это чувство в чем-то напоминает боль. Кот, вибрисы которого трогают, может проявить агрессию.