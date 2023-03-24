Так вот почему младенцы так приятно пахнут: ученые разгадали эту "загадку"

Если вы когда-то брали младенца на руки, вы точно знаете этот запах, особенно - вашего ребенка. В чем же секрет особого аромата, вызывающего массу приятных эмоций?

Об этом говорится в научной статье Research Gate.

Что показало исследование

Ученые провели необычный опрос среди 235 родителей с разновозрастными детьми. И оказалось, что почти 95% из них уверены: аромат младенцев приятный или очень приятный.

А вот когда их просили оценить запах детей-подростков, то здесь оказалось, что только 75% мам и пап считают запах тела своего подросшего чада приятным.

Интересно, что в ходе анализа полученных данных выяснилось, что чем больше внимания уделяли родители своему ребенку, тем приятнее для них был аромат родного детского тела.

Также выяснилось, что привлекательность аромата детского тела понижает в определенные этапы жизни ребенка. Сначала он становится не таким приятным в возрасте 4-8 лет, затем - в 9 лет, а впоследствии - в подростковом возрасте.

Почему младенцы пахнут так приятно

Ученые пришли к выводу, что запах ребенка - это определенный сигнал, включающий механизм защиты и заботы у женщин и окружающих людей.

И чем старше становится ребенок, тем меньше он нуждается в своих маме и папе, поэтому и аромат тела перестает быть столь привлекательным.

Самый же приятный запах выдают младенцы до 6 недель. Конечно, не тогда, когда они наполняют подгузники.