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Вчені назвали причину коліків у немовлят: можуть призводити до тяжких наслідків

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П'ятниця 21 травня 2021 07:00
Вчені назвали причину коліків у немовлят: можуть призводити до тяжких наслідків Фото: Вчені назвали причину коліків у немовлят (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вченим нарешті вдалося виявити причину коліків у дітей - проблеми, яка стає причиною безсонних ночей протягом декількох місяців. Коліками страждають не всі діти, але особливо "везучі" батьки мучаться місяців з трьох і до півроку (а то і більше).

Про це пише medicina.ua.

Американські вчені після ряду досліджень виявили у немовлят, які страждають від коліків, підвищений вміст бактерій клебсієла (Klebsiella) в мікрофлорі кишківника.

Про це йдеться у звіті співробітників Центру наук про здоров'я Університету Техасу (University of Texas Health Science Centre), опублікованому в Journal of Pediatrics.

Так, в ході експериментальної роботи з'ясувалося, що в калі дітей, які страждали від коліків, виявлявся підвищений вміст бактерій роду Klebsiella, а також речовин, що свідчать про наявність запальних процесів в кишківнику.

Причому подібний стан мікрофлори спостерігається у дорослих людей, які страждають запальними захворюваннями ШКТ.

Коліки надалі можуть стати причиною серйозних хвороб

Один з дослідників, професор Марк Родс (Marc Rhoads), говорить, що виявлені бактерії можуть запускати імунні реакції в кишківнику, приводячи до розвитку таких недуг, як хвороба Крона або неспецифічний виразковий коліт.

Вчені продовжують працювати в цьому напрямку, щоб зрозуміти, як можна ефективно допомагати дітям з кишковими коліками. Так як препарати, що існують в даний момент, знімають тільки симптоми, але не усувають причини.

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