Вот почему кот гадит на хозяйскую постель: причины могут вас удивить

Проверьте лоток

Все может быть просто до банального. Животному просто не нравится лоток (маленький, узкий), наполнитель, место, где он стоит.

А может быть такое, что он часто грязный, а ваш кот очень чистоплотный. Попробуйте сменить наполнитель и чаще убирайте за котиком.

Стресс

Такое может быть при переезде, при появлении в доме нового питомца, детей или по другим причинам.

В любом случае, если вы увидели, что кот помочился в постель, он мог сделать это неожиданно для самого себя по причине стресса.

Месть

Возможно, любимцу не понравилось, что на него повысили голос, что он разбудил хозяина раньше будильника или куролесил всю ночь.

Из-за своего недовольства коты могут сходить в туалет в вашу постель.

Болезнь

Стоит проверить работу мочевыделительной системы. Страдают в основном коты, но и кошки тоже.

Поставить диагноз и назначить лечение может только специалист. У котов так же бывает и диабет, и онкология, и другие вполне человеческие болезни.

Старость

Тут не остается ничего кроме как смириться и ухаживать за питомцем. Но еще можно попробовать вместо лотка начать использовать пеленки, впитывающие влагу.