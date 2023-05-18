Вот почему кот гадит на хозяйскую постель: причины могут вас удивить

Коты иногда делают не очень приятные вещи: царапают обои, ковры, тянут еду со стола, царапаются и даже справляют нужду в вашу постель. На это, говорят эксперты, есть причины, которые не всегда очевидны.
Почему пушистики могут ходить в туалет где не следует - в материале Styler далее.
Все может быть просто до банального. Животному просто не нравится лоток (маленький, узкий), наполнитель, место, где он стоит.
А может быть такое, что он часто грязный, а ваш кот очень чистоплотный. Попробуйте сменить наполнитель и чаще убирайте за котиком.
Такое может быть при переезде, при появлении в доме нового питомца, детей или по другим причинам.
В любом случае, если вы увидели, что кот помочился в постель, он мог сделать это неожиданно для самого себя по причине стресса.
Возможно, любимцу не понравилось, что на него повысили голос, что он разбудил хозяина раньше будильника или куролесил всю ночь.
Из-за своего недовольства коты могут сходить в туалет в вашу постель.
Стоит проверить работу мочевыделительной системы. Страдают в основном коты, но и кошки тоже.
Поставить диагноз и назначить лечение может только специалист. У котов так же бывает и диабет, и онкология, и другие вполне человеческие болезни.
Тут не остается ничего кроме как смириться и ухаживать за питомцем. Но еще можно попробовать вместо лотка начать использовать пеленки, впитывающие влагу.
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