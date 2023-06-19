Вот почему мужчина не зовет замуж: названы реальные причины

Его все устраивает

Самая главная и основная причина, почему мужчина не делает предложение - его все устраивает на данном этапе отношений. То есть, ему с вами хорошо, удобно и менять что-либо он просто не видит смысла.

Существуют и другие причины, почему ваш партнер не зовет вас замуж. И они более прозаичные.

Почему мужчина не зовет замуж

Отсутствие ответственности

Для мужчины официальный брак принципиально меняет уровень ответственности. При совместном проживании он значительно меньше психологически и юридически отвечает за женщину. Например, он не должен женщину содержать или делить с ней какое-то имущество в случае расставания.

Более свободное положение для мужчин комфортно и многие говорят о том, что "не хотят потерять свою свободу". На самом деле, это своеобразная площадь для маневра - можно просто уйти в любой момент.

Сложность выбора

Заключение брака - это сделанный выбор. Понятно, что в случае неудачи можно оформить развод. Но для мужчин такое решение - это символический жест, что он выбирает эту женщину навсегда.

Если отношения складываются не идеально, а за плечами уже есть горький опыт развода, то мужчине сложно сказать даже самому себе - я выбираю эту женщину спутницей всей своей жизни. И они не торопятся.

Отсутствие выгоды

Вы уже живете какое-то время под одной крышей, и мужчина получает все, что ему нужно: ведение хозяйства, поддержку, интересный отдых вдвоем, физическую близость. Официальная регистрация брака в этой ситуации ничего нового не добавит в жизни мужчины, разве что дополнительную ответственность.

Именно поэтому многие женщины часто слышат: "мы и так живем, как семья, зачем что-то менять".

Нежелание заводить детей

Официальное заключение брака часто предполагает последующее рождение ребенка. И мужчины в этом менее заинтересованы.

Во-первых, природной тяги к гипотетическим малышам у большинства мужчин нет. А вот в женщинах это заложено природой.

Во-вторых, у мужчин нет комплекса возраста. Он может стать отцом хоть в 18, хоть в 60 лет. А вот у женщины "часики тикают" - сначала рано, потом поздно, а на сознательный продуктивный период отведено не так много времени.

В-третьих, материальное обеспечение. Мужчины понимают, что именно на него ляжет ответственность за финансовое обеспечение всех потребностей жены и ребенка. По крайней мере - на определенном этапе, незадолго до рождения ребенка и сразу после.

Поэтому мужчина может не хотеть иметь детей или быть не готовым к этому важному шагу в своей жизни.

Зачем что-то менять?

Мужчины часто не испытывают потребности в переменах. Они их страшат и напрягают. Им нравится, когда все работает и "зачем трогать". Официальная регистрация брака для мужчины означает бессмысленное и трудозатратное движение с непонятными бонусами.

Свадьба

Многие мужчины не хотят пышную свадьбу и ставить в известность весь мир о том, что он спит именно с этой женщиной в одной постели. И они ошибочно полагают, что женщине нужен не столько брак, сколько именно шикарная свадьба. Чтоб было много гостей, фата, платье, свадебное путешествие и так далее.

Более того, мужчинам неудобно признаваться, что в его планы не входит выбросить кучу денег на торжественное мероприятие. И тут вопрос не в скупости, а рациональности.

Именно поэтому он всячески избегает разговоров о свадьбе и уверяет, что и так вас сильно любит.

Способы, которые заставят мужчину принять решение о регистрации брака, существуют. Но брак, в который мужчину втягивают против воли или с помощью хитростей, не принесет счастье.

И устраивать мини-состязание, где кто-то должен выиграть - бессмысленно. Создать семью должны хотеть оба партнера, тогда у нее есть шанс на счастливое будущее.