7 признаков, что мужчина видит в женщине будущую супругу

Мужчина может видеть в женщине будущую жену, но не говорить об этом. Тем временем женщина будет мучиться догадками о намерениях ее партнера. Чтобы развеять сомнения, следует обратить внимание на ряд сигналов.

Он начинает интересоваться тем, чем не интересовался

Если он вдруг хочет пойти с вами в ТЦ на шоппинг, или на встречу с вашими друзьями, или посмотреть ваш любимый сериал, не исключено, что он хочет большего.

Он расспрашивает о вас у ваших друзей

Если вы в отношениях недавно, он может расспрашивать у ваших друзей о каких-то ваших особенностях. Например, о любимых цветах или как вы любите проводить время.

Он пытается вас защитить

Мужчина, у которого серьезные намерения, будет проводить вас домой, беспокоиться, как вы доехали, отговаривать вас от рисковых поступков, переживать за ваше здоровье и благополучие.

Он начинает критиковать других мужчин

Мужчина это делает бессознательно, ведь просто ревнует и хочет убрать потенциальных конкурентов.

Он вам доверяет

Если партнер рассказывает вам о своих проблемах с родственниками, трудностях на работе, о чем-то личном, он вам доверяет и хочет, чтобы вы это знали.

Он всегда находит повод вам написать

Заметили, что он пишет по бессмысленным поводам? Он делится с вами почти всем, что происходит в его жизни? Он просто хочет общаться, хочет постоянно быть с вами на связи.

Он хочет, чтобы вы понравились его друзьям

Если мужчина начинает все чаще сводить вас вместе, чтобы вы общались в одной компании, скорее всего, он хочет услышать "одобрение вас" от своих друзей, хочет, чтобы вы влились в его компанию.