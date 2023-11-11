Вот с чем нужно есть гречку, чтобы получать максимум пользы

Гречку часто называют украинским суперфудом. Но чтобы извлекать максимум пользы от нее, нужно ее правильно сочетать с другими продуктами.

О том, с чем нужно есть гречку, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светланы Фус в Instagram .

С чем есть гречку для максимальной пользы

"Несмотря на все свои преимущества, гречневая крупа не содержит всех незаменимых аминокислот. Растительные белки усваиваются хуже белков мяса, рыбы, птицы, яиц, молочных продуктов", - говорит диетолог.

По ее словам, если из растительной пищи белки усваиваются на 70%, то животной - на 95-96%. Поэтому гречневую кашу полезно дополнять и обогащать животным белком.

"Гречаную кашу детям можно есть с яйцом, рыбой, мясом птицы и даже с сыром. Вариантов огромное количество. Крупу полезно сочетать с овощами, например, с капустами: морской, брокколи и квашеной белокочанной. Такое сочетание будет богато пищевыми волокнами, которые выступают в роли природного сорбента, витаминов и минералов", - говорит диетолог.

Также она объясняет, что вода, в которой варится гречка, впитывает все полезные вещества этой крупы. Поэтому при варке следует правильно рассчитывать количество воды, чтобы ее не сливать. Идеальные пропорции: 1 часть гречки до 2,5 части воды.

"Из гречневой крупы готовят не только каши, но также используют гречневую муку в выпечке, чтобы заменить пшеничную муку. В гречке нет глютена - это оптимальный вариант для людей, страдающих его непереносимостью", - объясняет Фус.

Что готовить из гречки

"Сварите гречневую кашу, нарежьте небольшими кубиками помидоры и сыр фета. А при желании можно разбавить вкус и оливками - так вкус получится похожим на греческий салат, но куда более сытный", - советует диетолог.

Также она рекомендует готовить ризотто из гречки и грибов. Поскольку гречка и грибы готовятся быстро - этот рецепт выручит, когда хочется чего-нибудь вкусного, а времени совсем мало.

"Сварите немного гречки и приготовьте салат с добавлением персиков, черники, граната, рукколы и грецких орехов. Такой освежающий салат может подойти для перекуса, как второй завтрак", - говорит Фус.

Еще один рецепт от диетолога - рагу из тыквы, нута, куркумы и гречки. Это полезно и питательно. Такое блюдо положительно отразится на иммунной системе.

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