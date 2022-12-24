Вот чем опасно резкое похудение. Врач рассказала о страшных последствиях популярных диет

В канун новогодних праздников многие стремятся быстро похудеть, поэтому прибегают едва не к экстремальным диетам. Они обычно дают ожидаемый эффект, и человек сбрасывает лишние килограммы, однако такие ограничения в питании наносят множество вреда организму.

Почему не стоит увлекаться быстрыми диетами и какими последствиями для здоровья это может обернуться, объяснила гастроэнтеролог Евгения Белинская на своей странице в Instagram .

Чем опасно резкое похудение

"Быстрое похудение является фактором риска желчнокаменной болезни. Кето-диета, интервальное голодание, питание с исключением лактозы, глютена и тому подобное - это очень вредно и для Вашего организма в целом, и для ЖКТ", - отмечает врач.

Распространенной сейчас является элиминационная диета. Это программа питания, рассчитанная на 30 дней. Ее придерживаются, чтобы понять, какие продукты не подходят конкретному человеку, а затем исключают из рациона.

"Элиминационные диеты часто приводят к расстройствам стула. Это могут быть запоры, диарея, расстройства пищевого поведения, обострение хронических патологий ЖКТ и дефициты витаминов и микроэлементов", - отмечает Белинская.

Также посоветовала, какие правила следует соблюдать, чтобы избавиться от лишних килограммов и не набирать их в будущем.

Как правильно сбросить лишний вес

"Видимо, все, кто интересуется темой, слышали о кишечном микробиоме, который является совокупностью всех микроорганизмов, обитающих в кишечнике и для того, чтобы он был в хорошем состоянии и не выступал катализатором для болезней, нужно сбалансированное и разнообразное питание", - пишет врач.

Белинская рекомендует наладить свой рацион и худеть постепенно. Для этого нужно постоянно качественно и разнообразно питаться.

"Чем сидеть на ограничительном питании и горстями пить пробиотики, лучше следить за тарелкой. Чтобы микроорганизмы в кишечнике чувствовали себя хорошо, им нужны пребиотики, содержащиеся в овощах, фруктах, злаковых и корнеплодах. Картофель, который демонизируют на просторах инстаграмма, является отличным пребиотиком, особенно, если он немного охлажден. Квашеная капуста также хороший пробиотик", - добавляет гастроэнтеролог.

Врач отмечает, что кисломолочные продукты содержат достаточное количество лакто- и бифидобактерий. Поэтому лучше употреблять их, чем принимать в капсулах.

"Чтобы войти в Новый год с верой в победу, а не с кучей проблем со здоровьем, снижайте вес постепенно и на сбалансированном питании", - подытоживает Белинская.