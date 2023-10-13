Вот чем категорически нельзя заменять шампунь: волосы станут ломкими и поврежденными
Многие считают, что шампунь для волос можно заменить содой. Однако важно знать, насколько такой способ эффективен и как может навредить голове.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост медицинского сообщества "Бережи себе" в Telegram.
Что следует знать
Эксперты говорят, что когда-то было модно отказываться от шампуней и переходить на так называемый "no poo" метод (от "no shampoo").
В частности, среди аргументов звучало то, что природные вещества - наиболее безопасные и эффективные для гигиены. Если заменить классический шампунь на, например, раствор соды, то ты сразу замечаешь разницу - волосы становятся более мягкими, а кожа головы избавляется от наслоений грязи, кожного сала и остатков от шампуней.
Однако, мыть голову раствором соды - не слишком хорошая идея.
Как сода вредит волосам
Согласно исследованию, регулярное использование соды, имеющей высокий pH (около 9) приводит к повреждению волос и раздражению кожи головы. Действительно, сода убирает больше кожного сала, это создает чувство чистоты.
Однако, одно дело, когда это делать однократно. Но когда это повседневный ритуал, то сода будет агрессивно "чистить" кожу головы, которая уже содержит меньше жира и остатков от шампуней (бо ими перестали пользоваться).
Как следствие - сухие ломкие волосы, раздраженная кожа, аллергические реакции, перхоть и другие неприятности. Особенно это может навредить тем, кто от природы имеет сухие волосы, чувствительную кожу и регулярно окрашивает волосы.
Важно помнить - не всегда природный продукт может быть лучше и безопаснее.
Как часто мыть волосы
Голову нужно мыть, когда возникает такая необходимость. В среднем - один раз в три дня.
Владельцам жирной кожи потребуются более частые водные процедуры, чем тем, у кого она сухая. Длинные волосы следует мыть реже, чем короткие.
Как правильно мыть голову в домашних условиях:
- расчешите сухие волосы: спутанные волосы в мокром виде могут быть повреждены расческой
- температура воды должна быть не очень холодной и не слишком горячей
- небольшое количество шампуня смешайте с водой в ладонях до образования пены
- нанесите эту смесь на кожу головы, совершая массажные движения подушечками пальцев
- удалите пену водой
- нанесите бальзам, который соответствует вашему типу волос
- смойте бальзам прохладной водой
- полотенцем промокните волосы: не трите их, чтобы избежать повреждений
- нанесите кондиционер, сыворотку, масло или другие средства для волос
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