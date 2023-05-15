"Сейчас вызываю полицию - и в колонию": в Киеве учитель школы обзывает и унижает детей
В Киеве учитель в школе №216 издевается над детьми в третьем классе. Родители жалуются, что преподаватель разговаривает на русском языке, и даже бьет школьников.
Об этом инциденте написала в Facebook одна из мам детей - Марина Вдовиченко.
Детали скандала с учительницей
Учительницу зовут Болдарева Наталья Петровна.
"Мой сын учится в 3-м классе школы 216 г. Киева. Их учитель занимается буллингом в отношении детей, оскорбляет, обзывает, унижает. Однажды даже ударила моего сына, но он боялся мне это сказать. Это вылезло через некоторое время, мы пошли к завучу, но она нам не поверила и "выписала выговор" учителю" - сообщила мать школьника.
Женщина рассказала, что после выговора учитель уже не била детей, но издевательства продолжаются. Директор учебного заведения уволить педагога отказывается.
"Мы написали заявление у директора, но она говорит, что не может уволить учителя по выслуге лет, потому что работает еще с открытия школы. Что нам делать дальше? К кому обратиться? Хотим чтобы ее освободительными и она понесла ответственность за это все. Добавляю аудиозапись с урока, по словам детей, так она разговаривает с ними каждый день", - отметила Марина Вдовиченко.
Женщина прикрепила аудио-запись разговора учительницы с детьми на уроке. Там слышно, как она довела девочку до слез и говорит ей: "Сейчас вызываю полицию - и в колонию".
В комментариях написали, что это моральное издевательство над детьми.
- Це просто моральне знущання над дітьми.
- В поліцію, а пізніше в колонію оцю горе- вчительку, грубіянку.
- Пишіть заяву з приводу булінгу до поліції, а не до директора. У заяві вкажіть, що це не перший випадок, що директор не реагує на факти приниження дітей, порушуючи цим законодавство. Як показала практика - одразу після цього одразу все стає можливим.
- Не здивуючь, що ця вчителька має купу різних нагород і вважає себе великим педагогом. На жаль таких ще багато.
- Жах. Таких хворих людей не можна підпускати до дітей.
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