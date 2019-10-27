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Один з найбільших міфів: Комаровський розповів, чим харчуватися для гарного зору

STYLERПерсони    27.10.2019 - 08:16
Один з найбільших міфів: Комаровський розповів, чим харчуватися для гарного зору
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський поділився важливими рекомендаціями

Євген Комаровський розповів, чим потрібно харчуватися, щоб підтримувати зір у нормі, а також розвінчав один з найпоширеніших міфів. Про це експерт повідомив у соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

"Потрібно харчуватися гармонійно і різноманітно. Різноманітне харчування без всяких вишукувань. Якщо ви харчуєтеся різноманітно, тобто отримуєте якусь крупу, якийсь овоч, якийсь фрукт, щось молочне, щось м'ясне - у вас не буде жодних проблем із зором у зв'язку з їжею", - пише доктор.

Євген Комаровський (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Також за словами лікаря, розповіді про те, що є спеціальна їжа для ноги, для рук, для ока, для вуха, для носа або для аденоїдів, є одними із найбільших міфів.

Нагадаємо, що педіатр зруйнував міф щодо висипу і червоних щік у немовлят. За його словами, основним проявом непереносимості продукту є кров в стільці. Сюди може додатися здуття, діарея, блювання.

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Новини України Євген Комаровський
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