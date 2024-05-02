RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оригинальный и простой метод окрашивания яиц на Пасху: лайфхак с видео

Как красиво покрасить яйца на Пасху (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Покраска яиц на Пасху может быть очень простой, особенно если вы не хотите тратить деньги на магазинные красители и сделаете это продуктами, которые есть дома. К тому же вы можете получить очень интересный и небанальный вариант, как например "глаз дракона".

Как покрасить яйца куркумой и каркаде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогерша Виктория Дидус поделилась на своей странице в Instagram.

Как сделать яйца с эффектором "драконьего глаза"

Возьмите белые яйца. Тщательно промойте их от грязи, а затем подготовьте следующие ингредиенты:

  • 1 столовую ложку куркумы
  • половину чайной ложки соли
  • 2 столовых ложки каркаде (или 5-6 пакетиков).

Выложите яйца в кастрюлю с холодной и подсоленной водой. Добавляйте туда куркуму и каркаде. Затем ставьте кастрюлю на огонь.

Когда вода начнет кипеть, подождите еще 10 минут, периодически помешивайте смесь. Когда яйца будут готовы, не торопитесь доставать их из кастрюли.

Пусть они полежат в воде еще некоторое время, пока не остынут. Затем доставайте яйца и подсушите их на полотенце. Не пугайтесь, если цвет будет тусклым. Это еще не конец.

Возьмите масло и ватный диск. Натрите им яйца и вы увидите, как "оживут" узоры. Цвета станут насыщенными и очень красивыми, такой метод окрашивания точно понравится тем, кто устал от наклеек и магазинной "химии".

 

Напомним, недавно мы уже рассказывали, зачем класть сирень в кошелек и нужно ли ее есть "на счастье" .

Кроме того, ранее стало известно, что синоптики озвучили прогноз погоды на Пасху.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПасхаЛайфхаки