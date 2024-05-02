Оригинальный и простой метод окрашивания яиц на Пасху: лайфхак с видео

Покраска яиц на Пасху может быть очень простой, особенно если вы не хотите тратить деньги на магазинные красители и сделаете это продуктами, которые есть дома. К тому же вы можете получить очень интересный и небанальный вариант, как например "глаз дракона".
Как покрасить яйца куркумой и каркаде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогерша Виктория Дидус поделилась на своей странице в Instagram.
Возьмите белые яйца. Тщательно промойте их от грязи, а затем подготовьте следующие ингредиенты:
Выложите яйца в кастрюлю с холодной и подсоленной водой. Добавляйте туда куркуму и каркаде. Затем ставьте кастрюлю на огонь.
Когда вода начнет кипеть, подождите еще 10 минут, периодически помешивайте смесь. Когда яйца будут готовы, не торопитесь доставать их из кастрюли.
Пусть они полежат в воде еще некоторое время, пока не остынут. Затем доставайте яйца и подсушите их на полотенце. Не пугайтесь, если цвет будет тусклым. Это еще не конец.
Возьмите масло и ватный диск. Натрите им яйца и вы увидите, как "оживут" узоры. Цвета станут насыщенными и очень красивыми, такой метод окрашивания точно понравится тем, кто устал от наклеек и магазинной "химии".
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