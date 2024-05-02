Оригинальный и простой метод окрашивания яиц на Пасху: лайфхак с видео

Как сделать яйца с эффектором "драконьего глаза"

Возьмите белые яйца. Тщательно промойте их от грязи, а затем подготовьте следующие ингредиенты:

1 столовую ложку куркумы

половину чайной ложки соли

2 столовых ложки каркаде (или 5-6 пакетиков).

Выложите яйца в кастрюлю с холодной и подсоленной водой. Добавляйте туда куркуму и каркаде. Затем ставьте кастрюлю на огонь.

Когда вода начнет кипеть, подождите еще 10 минут, периодически помешивайте смесь. Когда яйца будут готовы, не торопитесь доставать их из кастрюли.

Пусть они полежат в воде еще некоторое время, пока не остынут. Затем доставайте яйца и подсушите их на полотенце. Не пугайтесь, если цвет будет тусклым. Это еще не конец.

Возьмите масло и ватный диск. Натрите им яйца и вы увидите, как "оживут" узоры. Цвета станут насыщенными и очень красивыми, такой метод окрашивания точно понравится тем, кто устал от наклеек и магазинной "химии".