Оригинальный салат без майонеза, который поразит гостей: рецепт блюда с селедкой

Салат с сельдью - простая в приготовлении закуска к новогоднему столу. В то же время он хорошо сочетается с другими блюдами благодаря пикантному вкусу.
О том, как приготовить салат с селедкой на новогодний стол, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Файна кухня with Nataliya Mashika".
Для того, чтобы приготовить салат с сельдью к Новому году, понадобятся такие продукты:
Чтобы приготовить салат с сельдью без майонеза, свеклу нужно предварительно отварить. Лук также лучше замариновать. Это необходимо, чтобы убрать горчинку.
Почистите лук, нарежьте его кружочками и залейте кипятком, слегка посолив. Через 10 минут слейте жидкость, а лук присыпьте сахаром, залейте растительным маслом и уксусом.
Также добавьте горчицу и перец. Перемешайте ингредиенты и отставьте лук мариноваться.
Маринование лука улучшает вкус салата (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)
Пока лук маринуется, нарежьте филе сельди на небольшие кусочки. Лучше выбирать филе без косточек, или же обязательно их достать.
Переложите филе сельди в миску для салата. Снимите кожуру с вареной свеклы и нарежьте корнеплод на небольшие кусочки. Для эффектного вида салата, свеклу можно нарезать фигурными ломтиками.
Добавьте нарезанную свеклу к филе сельди. С консервированного горошка слейте жидкость, а укроп промойте, обсушите и измельчите ножом. Добавьте ингредиенты в салат вместе с маринованным луком.
Тщательно перемешайте ингредиенты - после этого новогодний салат можно подавать к столу.
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