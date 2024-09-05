Уютный рай: 7 волшебных сел Украины, куда стоит поехать осенью на выходные

Колочава, Закарпатская область

Колочава - село, которое называют самым длинным в Украине, ведь оно протянулось на 40 км. Это место поражает своими живописными горными пейзажами и источниками минеральной кристально чистой водой.

Однако, кроме природных сокровищ, село известно тем, что стало домом для десяти различных музеев. Каждый музей предлагает уникальный опыт, позволяющий глубже познать культуру, историю и традиции этого региона.

История села тесно переплетается с прошлым Закарпатья, где сохранились следы многих поколений. Посетив Колочаву, вы не только насладитесь видами, но и значительно обогатите свои знания о культуре и быте этой части Украины.

Колочева и гора Дарвайко (фото: Википедия)

Опошня, Полтавская область

Опошня - настоящая Мекка для любителей и знатоков гончарного ремесла. Деревня расположена на берегах реки Ворскла и известна своими многовековыми традициями керамического искусства.

Здесь находится Национальный музей украинского гончарства, где хранятся лучшие образцы этого ремесла. Также в селе работает Институт керамологии, занимающийся исследованием и сохранением гончарного наследия Украины.

Посетители Опошни смогут не только ознакомиться с историей гончарства, но и попробовать себя в роли мастера, создав собственное изделие. Кроме того, каждый путешественник не сможет устоять перед покупкой уникальной свистульки или другого сувенира, напоминающего о мастерстве местных умельцев.

Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опошне (фото: Википедия)

Демброня, Ивано-Франковская область

Дземброня - деревня, где рождаются облака. Это одна из самых высокогорных деревень Украины, расположенная среди карпатских вершин. Именно сюда когда-то приезжали в поисках вдохновения выдающиеся украинские писатели, такие как Василий Стефаник и Леся Украинка.

Прекрасные пейзажи этого села стали источником вдохновения для известного режиссера Сергея Параджанова, когда он создавал свою культовую ленту "Тени забытых предков".

В Дземброне можно почувствовать тишину и покой гор, вдохновляющих на творчество и размышления (фото: Википедия)

Струсов, Тернопольская область

Струсов - село, которое редко включают в туристические маршруты, однако оно заслуживает особого внимания. Это место имеет давнюю историю, раскрывающуюся на фоне великолепной природы и живописных пейзажей.

Одним из самых ярких архитектурных памятников села является дворец графа Голуховского, выполненный в стиле ампир. Также в Струсове находится уникальная пещерная церковь, вырезанная в камне, и прекрасный костел святого Антония.

История села связана со многими событиями и людьми, повлиявшими на развитие этого региона. Посетив Струсов, вы откроете для себя много новых фактов о культурном наследии Тернопольщины.

Костёл святого Антония (фото: Википедия)

Верховня, Житомирская область

Верховня известна тем, что здесь когда-то жил выдающийся французский писатель Оноре де Бальзак. Село сохранило память об этой знаменитой фигуре, а стены прекрасного дворца Ганских до сих пор помнят историю любви писателя и польской аристократки Эвелины Ганской.

В настоящее время в комнатах, где Бальзак работал над своими литературными произведениями, создан мемориальный музей, посвященный его жизни и творчеству. История Верховни тесно связана с Бальзаком, проведшим здесь значительную часть своей жизни, создавая свои шедевры.

Дворец Эвелины Ганской (фото: Википедия)

Ростоки, Черновицкая область

Ростоки - деревня, ставшая вдохновением для создания знаменитой песни "Червона рута". Сегодня сюда приезжают из всех уголков страны, чтобы найти свою руту. Но это не единственная причина посетить эти места.

Здесь находится ландшафтный заказник "Буковинские водопады" - уникальное природное явление, которое стоит увидеть своими глазами. На территории заказника расположены семь разных водопадов, каждый из которых имеет свою неповторимую красоту и величие.

Водопады разной мощности и высоты создают неповторимые картины природы, захватывающие дух и оставляющие незабываемые впечатления.

Село Ростоки (фото: Википедия)

Моринцы, Черкасская область

Моринцы - село, известное как место рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко. Именно здесь он сделал свои первые шаги в жизни, а затем стал символом украинской нации.

В Моринцах находится музейный комплекс, который является частью историко-культурного заповедника "Батькивщина Тараса Шевченко". История села тесно связана с жизнью и творчеством поэта, ведь здесь сохранились места, вдохновлявшие его на создание своих первых произведений.

Дом Якима Бойко - деда Тараса Шевченко (фото: Википедия)