Орхидея будет цвести круглый год, если поливать ее этим натуральным продуктом

Для хорошего развития орхидей важно создать условия, максимально приближенные к естественным. Яркий и рассеянный свет, высокая влажность, температура воздуха от +20 до +25 градусов - основные требования.

Отметим, если орхидея регулярно перестает цвести, следует просмотреть условия ухода в соответствии с сортом цветка.

Чем подкормить орхидею

Как пишет SantePlus, удобрения обеспечивают растение питательными веществами, способствующими росту, а также цветению или плодоношению. Чтобы подкормить орхидею и получать хорошее цветение круглый год, используйте 4 натуральных удобрения.

Яичная скорлупа

Она богата калием и кальцием, поэтому служит естественным удобрением. Чтобы ускорить цветение орхидей, измельчите яичную скорлупу и положите ее в кастрюлю с водой. Доведите смесь до кипения, затем снимите кастрюлю с огня и дайте 8 часов настояться.

Процедите полученный раствор и храните его в холодильнике. Используйте настой яичной скорлупы для полива орхидей.

Вода с риса

Вода после приготовления некоторых пищевых продуктов, например риса, очень эффективна для подкормки орхидей при условии, что она не соленая. После варки риса слейте воду и дайте ей остыть, прежде чем поливать орхидеи.

Помимо риса можно использовать и воду после варки картофеля. Она может обеспечить ваши растения калием, но также немного фосфором. Для этого просто храните воду и поливайте ею орхидеи, когда она остынет.

Коровье молоко

Коровье молоко богато кальцием и азотистыми протеинами, которые полезны для хорошего роста орхидей. Молоко также обладает противогрибковыми свойствами.

Чтобы подкормить орхидеи, добавьте немного воды в использованную упаковку молока. Однако соблюдайте осторожность, чтобы не использовать слишком много коровьего молока, поскольку это может привести к неприятному запаху и замедлить рост растения.

Зеленый чай

Зеленый чай очень полезен для растений. Благодаря содержанию азота его можно использовать для естественной подкормки орхидей и способствовать их цветению.

Для этого просто откройте пакетик с зеленым чаем и рассыпьте его содержимое по почве растения. Эту хитрость можно использовать раз в месяц, как весной, так и летом.