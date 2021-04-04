Як організувати побут і навчання дітей під час локдауну: корисні поради батькам

З завтрашнього дня, 5 квітня, в Києві розпочинається жорсткий локдаун, під час якого школярі будуть навчається дистанційно. При цьому експерти розповіли, як організувати побут і навчання дітей під час локдауну без шкоди психічному здоров'ю.

Внутрішньо слід погодитися з тим, що досвід дистанційного навчання тільки збагатить вас і вашу дитину.

Коли ви будете ставитися до дистанційного навчання як до можливості вашої дитини стати конкурентною у майбутньому, то і свою роль у цьому процесі зможете реалізувати більш органічно.

У вашому домі має з'явитися два учні: ви і ваша дитина. Ви повинні спланувати день і час, відстежувати процес. Крім цього, необхідно навчити дитину бути в контакті з викладачем, давати і отримувати зворотний зв'язок і будувати відносини з групою в дистанційному режимі.

В залежності від віку дитини ваша роль у цьому процесі буде змінюватися.

Спостерігайте за дитиною. При цьому спостерігати за дитиною необхідно без критики. Крім того, потрібно проявити терпіння. Ви зможете зрозуміти, що мотивує вашу дитину. Коли вона загоряється, а коли здувається. Працює вона краще в групі або сама, і інші деталі.

Дайте час собі і дитині і не бійтеся експериментувати. Батьки часто хочуть швидких результатів від дітей. Зміни не відбуваються дуже швидко. Також не бійтеся робити щось по-іншому. Повірте, нічого страшного не трапиться, якщо ваша дитина попросить вчителя зробити іншу роботу або прочитати іншу книгу.

Робіть паузи і поповнюйте свої сили. Якщо відчуєте, що втомилися, то відкладіть виховання і допомогу дитині з уроками. Кожна сварка руйнує ваші стосунки з дітьми.

Духовний зв'язок з дитиною допомагає їй в майбутньому приймати удари долі і в складних моментах дорослішання мати внутрішні опори.

Намагайтеся заохочувати інтерес дитини до знань. Забезпечте доступ до науково-розважальних програм, мультфільмів. Знайдіть освітні курси для школярів на освітніх платформах, які цікавлять вашу дитину, щоб поглибити її інтерес і не дати занудьгувати на карантині.