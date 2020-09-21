З організмом відбувається незрозуміле: названі несподівані наслідки коронавіруса

Наслідки коронавіруса для організму унікальні (колаж: РБК-Україна)

Дослідники кажуть, що після одужання у багатьох пацієнтів з'являються дивні симптоми

Вчені за підсумками низки проведених досліджень склали перелік найбільш поширених наслідків коронавіруса. Навіть через більш ніж три місяці після одужання пацієнти помічають у себе погіршення пам'яті, підвищену стомлюваність і навіть безсоння. 62% тих, хто заразився коронавірусом і отримав при цьому неврологічні або психіатричні ускладнення, мали пошкодження системи кровопостачання головного мозку.

Вчені університету Ліверпуля, Університетського коледжу Лондона, Єльського університету, Медичної школи Ікона і Паризького університету опублікували результати дослідження в журналі Nature.

Як повідомляється, неприємні симптоми у тих, хто переніс коронавірус, можуть давати про себе знати навіть через 110 днів з моменту одужання. Понад 50% перехворілих стикаються з підвищеною стомлюваністю, тоді як ще 34% помічають у себе погіршення пам'яті. Проблеми зі сном, включаючи безсоння, дають про себе знати в 31% випадків. Вчені наполягають на більш тривалому спостереженні за пацієнтами, що перенесли COVID-19.

З розсіяною увагою стикаються 28% перенесли інфекцію. До поширених "побічних ефектів" відносять задишку і випадання волосся. Крім того, можуть порушуватися деякі функції мозку. З тією тенденцією, яка спостерігається в усуненні цих наслідків, лікарі кажуть, що повна реабілітація пацієнтів може зайняти до двох років.

Також наголошується, що неврологічні та психіатричні зміни пов'язані з тим, що коронавірус нерідко провокує інсульт і енцефаліт (запалення тканин головного мозку).

Нагадаємо, що раніше вчені знайшли незвичайний наслідок COVID-19 у пацієнтів, які перехворіли.

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