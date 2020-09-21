Вчені знайшли незвичайний наслідок COVID-19 у перехворілих пацієнтів

Коронавірус має важкий наслідок (колаж РБК-Україна)

Коронавірус спричиняє тривалу втому у тих, хто перехворів

Одним з головних наслідків коронавірусу після одужання людини є втома. Більше половини людей, що видужали, повідомляли про цю ознаку.

Про це повідомляється у дослідженні журналу MedRxiv.

В ірландській лікарні вивчили історії 128 людей, які видужали від COVID-19. У всіх у них були різні ступені тяжкості перебігу хвороби. У результаті з'ясувалося, що 52 % учасників відчували втому протягом десяти тижнів після одужання.

Підсумок не залежав від самопочуття під час хвороби. Вчені відзначили, що не мало ніякого значення, чи була людина в лікарні, чи ні.

Найбільше відчували втому жінки, їх 67% з усіх тих, хто спостерігався.

Люди, які раніше страждали від депресії, також дуже швидко втомлювалися після одужання. За словами авторів дослідження, для оцінки впливу COVID-19 пацієнтів у довгостроковій перспективі необхідно провести додаткову роботу.

До речі, дуже сильну втому після хвороби викликає також пневмонія і залозиста гарячка. Занепад сил і слабкість не проходять навіть після тривалого відпочинку.

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